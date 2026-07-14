Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Lễ hội ẩm thực Yến Sào Khánh Hòa 2026: 15 năm lan tỏa tinh hoa di sản Việt

P.V

Khánh Hòa - mảnh đất “rừng trầm, biển yến”, từ lâu có một tinh hoa ẩm thực không chỉ làm say lòng du khách, mà còn ẩn chứa cả một phần hồn cốt của vùng đất: Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa. Trong không khí rộn ràng của Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2026, Lễ hội Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa một lần nữa trở thành tâm điểm rực rỡ, đánh dấu chặng đường 15 năm vinh danh một di sản ẩm thực Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Dấu ấn 15 năm nâng tầm di sản

Nghề khai thác yến sào ở Khánh Hòa đã tồn tại hàng trăm năm, gắn liền với những vách đá cheo leo và đời sống người dân miền biển. Những tổ yến tinh khiết được người thợ cẩn trọng hái về từ các đảo yến như Hòn Nội, Hòn Ngoại, sau một hành trình khai thác đầy gian nan và tuân thủ các quy tắc bảo tồn nghiêm ngặt.

Từng là món ăn “bát trân” chỉ dành riêng cho vua chúa chốn cung đình, yến sào ngày nay, qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, đã trở thành tinh hoa ẩm thực lan tỏa đến mọi người.

2025-img-0910.jpg

Khởi nguồn từ Cuộc thi Ẩm thực Yến sào lần đầu tiên vào năm 2011, trải qua 15 năm tổ chức, dưới sự nỗ lực bền bỉ của Công ty Yến sào Khánh Hòa, sự kiện đã chính thức trở thành một Lễ hội Ẩm thực tầm cỡ. Lễ hội không chỉ là một điểm hẹn văn hóa quen thuộc mỗi kỳ Festival Biển mà còn là nơi những câu chuyện về tình yêu nghề, sự sáng tạo và lòng biết ơn thiên nhiên được kể lại qua từng hương vị.

Hương vị ấy khiến người thưởng thức như chạm đến một điều gì đó rất sâu xa - vừa thanh tao, vừa ấm áp, vừa cao quý, lại rất đỗi gần gũi. Nhưng dù biến tấu thế nào thì mỗi món ăn vẫn mang trong mình cái hồn của biển, cái hương của núi và cái tình của người Khánh Hòa.

Không gian của sắc màu, hương vị và cảm xúc

Điểm nhấn của Lễ hội năm nay là màn tranh tài của 22 đội thi xuất sắc nhất đến từ các nhà hàng, khách sạn và resort trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Mỗi đội thi mang đến lễ hội những góc nhìn mới trong nghệ thuật chế biến món ăn từ yến sào. Món ăn không chỉ đạt nghệ thuật thị giác và vị giác, mà còn phải giữ trọn giá trị dinh dưỡng, đồng thời tôn vinh được giá trị cao cấp của Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa.

2025-img-0997.jpg

Chia sẻ về nghệ thuật chế biến yến sào, đầu bếp Lê Đình Thịnh – Nhà hàng Yến sào Sanvinest Khánh Hòa cho biết “điều khó nhất khi chế biến yến sào là phải làm sao cho giữ được trọn vẹn giá trị bổ dưỡng, hương vị thanh tao, kết cấu đặc trưng vốn có của yến sào, đồng thời, khéo léo kết hợp sự sáng tạo của ẩm thực hiện đại. Có như vậy, món ăn mới thực sự chạm đến trái tim, lan tỏa giá trị của yến sào đến gần hơn với nhiều thực khách trong và ngoài nước.”

Mỗi món ăn tại lễ hội là một câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ của hương vị. Có đầu bếp đưa thực khách hoài niệm về với cung đình Huế xưa qua món chè yến hạt sen thanh mát; lại có nghệ nhân mang hơi thở của ẩm thực hiện đại khi kết hợp yến sào cùng nấm truffle, tôm hùm thượng hạng,…. Tất cả giao hòa tạo nên một bản hòa ca của sắc, hương và cảm xúc.

Lan tỏa tinh hoa di sản Việt

Đằng sau quy mô hoành tráng của Lễ hội Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa là tâm huyết của những người đang ngày đêm gìn giữ di sản Việt. Sự kiện năm 2026 không chỉ là một sân chơi ẩm thực, mà còn là cột mốc khẳng định vị thế của Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

2025-img-1195.jpg

Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa chia sẻ “Hành trình 15 năm của Lễ hội Ẩm thực Yến sào là minh chứng cho cam kết bền bỉ của chúng tôi trong việc gìn giữ tinh hoa ẩm thực dân tộc. Chúng tôi kỳ vọng sự kiện sẽ tiếp tục là điểm nhấn văn hóa, du lịch và ẩm thực đặc sắc, đưa nguồn dinh dưỡng thiên nhiên diệu kỳ của Yến sào Khánh Hòa đến gần với cộng đồng, đồng thời, góp phần nâng tầm thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế.”

Lễ hội Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa 2026 là đại sứ văn hóa – du lịch, góp phần tôn vinh nghệ thuật ẩm thực, quảng bá hình ảnh quê hương Khánh Hòa và lan tỏa thương hiệu quốc gia đến với bạn bè năm châu.

Kế thừa truyền thống gần 700 năm, cùng khát vọng đổi mới và phát triển bền vững, Công ty Yến sào Khánh Hòa tiếp tục phát huy giá trị di sản, bảo tồn nguồn tài nguyên yến sào đảo thiên nhiên, lan tỏa giá trị dinh dưỡng vì sức khỏe cộng đồng, để di sản Việt mãi vươn cao và bay xa.

Lễ hội Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa 2026 sẽ diễn ra vào 17h30 ngày 16/7/2026 tại Công viên văn hóa Yến sào Khánh Hòa (đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang – Khánh Hòa).

P.V
#Yến sào #Khánh Hòa #lễ hội ẩm thực #di sản Việt #ẩm thực #du lịch #các đầu bếp

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe