Lễ hội ẩm thực Yến Sào Khánh Hòa 2026: 15 năm lan tỏa tinh hoa di sản Việt

Khánh Hòa - mảnh đất “rừng trầm, biển yến”, từ lâu có một tinh hoa ẩm thực không chỉ làm say lòng du khách, mà còn ẩn chứa cả một phần hồn cốt của vùng đất: Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa. Trong không khí rộn ràng của Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2026, Lễ hội Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa một lần nữa trở thành tâm điểm rực rỡ, đánh dấu chặng đường 15 năm vinh danh một di sản ẩm thực Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Dấu ấn 15 năm nâng tầm di sản

Nghề khai thác yến sào ở Khánh Hòa đã tồn tại hàng trăm năm, gắn liền với những vách đá cheo leo và đời sống người dân miền biển. Những tổ yến tinh khiết được người thợ cẩn trọng hái về từ các đảo yến như Hòn Nội, Hòn Ngoại, sau một hành trình khai thác đầy gian nan và tuân thủ các quy tắc bảo tồn nghiêm ngặt.

Từng là món ăn “bát trân” chỉ dành riêng cho vua chúa chốn cung đình, yến sào ngày nay, qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, đã trở thành tinh hoa ẩm thực lan tỏa đến mọi người.

Khởi nguồn từ Cuộc thi Ẩm thực Yến sào lần đầu tiên vào năm 2011, trải qua 15 năm tổ chức, dưới sự nỗ lực bền bỉ của Công ty Yến sào Khánh Hòa, sự kiện đã chính thức trở thành một Lễ hội Ẩm thực tầm cỡ. Lễ hội không chỉ là một điểm hẹn văn hóa quen thuộc mỗi kỳ Festival Biển mà còn là nơi những câu chuyện về tình yêu nghề, sự sáng tạo và lòng biết ơn thiên nhiên được kể lại qua từng hương vị.

Hương vị ấy khiến người thưởng thức như chạm đến một điều gì đó rất sâu xa - vừa thanh tao, vừa ấm áp, vừa cao quý, lại rất đỗi gần gũi. Nhưng dù biến tấu thế nào thì mỗi món ăn vẫn mang trong mình cái hồn của biển, cái hương của núi và cái tình của người Khánh Hòa.

Không gian của sắc màu, hương vị và cảm xúc

Điểm nhấn của Lễ hội năm nay là màn tranh tài của 22 đội thi xuất sắc nhất đến từ các nhà hàng, khách sạn và resort trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Mỗi đội thi mang đến lễ hội những góc nhìn mới trong nghệ thuật chế biến món ăn từ yến sào. Món ăn không chỉ đạt nghệ thuật thị giác và vị giác, mà còn phải giữ trọn giá trị dinh dưỡng, đồng thời tôn vinh được giá trị cao cấp của Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa.

Chia sẻ về nghệ thuật chế biến yến sào, đầu bếp Lê Đình Thịnh – Nhà hàng Yến sào Sanvinest Khánh Hòa cho biết “điều khó nhất khi chế biến yến sào là phải làm sao cho giữ được trọn vẹn giá trị bổ dưỡng, hương vị thanh tao, kết cấu đặc trưng vốn có của yến sào, đồng thời, khéo léo kết hợp sự sáng tạo của ẩm thực hiện đại. Có như vậy, món ăn mới thực sự chạm đến trái tim, lan tỏa giá trị của yến sào đến gần hơn với nhiều thực khách trong và ngoài nước.”

Mỗi món ăn tại lễ hội là một câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ của hương vị. Có đầu bếp đưa thực khách hoài niệm về với cung đình Huế xưa qua món chè yến hạt sen thanh mát; lại có nghệ nhân mang hơi thở của ẩm thực hiện đại khi kết hợp yến sào cùng nấm truffle, tôm hùm thượng hạng,…. Tất cả giao hòa tạo nên một bản hòa ca của sắc, hương và cảm xúc.

Lan tỏa tinh hoa di sản Việt

Đằng sau quy mô hoành tráng của Lễ hội Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa là tâm huyết của những người đang ngày đêm gìn giữ di sản Việt. Sự kiện năm 2026 không chỉ là một sân chơi ẩm thực, mà còn là cột mốc khẳng định vị thế của Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa chia sẻ “Hành trình 15 năm của Lễ hội Ẩm thực Yến sào là minh chứng cho cam kết bền bỉ của chúng tôi trong việc gìn giữ tinh hoa ẩm thực dân tộc. Chúng tôi kỳ vọng sự kiện sẽ tiếp tục là điểm nhấn văn hóa, du lịch và ẩm thực đặc sắc, đưa nguồn dinh dưỡng thiên nhiên diệu kỳ của Yến sào Khánh Hòa đến gần với cộng đồng, đồng thời, góp phần nâng tầm thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế.”

Lễ hội Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa 2026 là đại sứ văn hóa – du lịch, góp phần tôn vinh nghệ thuật ẩm thực, quảng bá hình ảnh quê hương Khánh Hòa và lan tỏa thương hiệu quốc gia đến với bạn bè năm châu.

Kế thừa truyền thống gần 700 năm, cùng khát vọng đổi mới và phát triển bền vững, Công ty Yến sào Khánh Hòa tiếp tục phát huy giá trị di sản, bảo tồn nguồn tài nguyên yến sào đảo thiên nhiên, lan tỏa giá trị dinh dưỡng vì sức khỏe cộng đồng, để di sản Việt mãi vươn cao và bay xa.