Vietnam Airlines đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng

Sáng 14/7, tại Hà Nội, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là phần thưởng cao quý đối với tập thể, các cá nhân lãnh đạo Vietnam Airlines vì những thành tích nổi bật trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, trong đó có các kết quả tiêu biểu về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2023-2025.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể và lãnh đạo Vietnam Airlines. Dịp này, các cá nhân thuộc Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của hãng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen với thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và tiến bộ xã hội.

Là hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines không chỉ thực hiện hoạt động vận tải hàng không mà còn đảm nhận các nhiệm vụ chính trị, đối ngoại và nhân đạo quan trọng. Hãng luôn đặt an toàn khai thác lên hàng đầu, tổ chức các chuyến bay đặc biệt phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng thời vận chuyển lực lượng, phương tiện và hàng hóa trong những tình huống cấp bách trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba tập thể Vietnam Airlines.

Cũng trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Vietnam Airlines và các cá nhân vì thành tích xuất sắc trong hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela mới đây. Chuyến bay được chuẩn bị trong thời gian rất ngắn, phải phối hợp nhiều lực lượng và đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, kỹ thuật, khai thác. Đây là một trong những dấu ấn cho thấy năng lực vận hành và trách nhiệm xã hội của Hãng khi đất nước và cộng đồng quốc tế cần đến.

Ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines - cho biết: “Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là niềm vinh dự, tự hào của toàn thể người lao động Vietnam Airlines. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của hãng thời gian qua, đồng thời tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục phát huy vai trò hãng hàng không quốc gia, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng dịch vụ và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước”.

Cá nhân các lãnh đạo Vietnam Airlines được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát triển bền vững trở thành trục xuyên suốt trong chiến lược của Vietnam Airlines. Từ đầu tư đội tàu bay, tổ chức khai thác, ứng dụng công nghệ đến tạo nguồn nhân lực hay các hoạt động vì cộng đồng, mọi quyết sách đều hướng tới mục tiêu tăng trưởng dài hạn, hài hòa giữa hiệu quả kinh doanh, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Ở lĩnh vực môi trường, hãng ưu tiên đội tàu bay thế hệ mới, tối ưu đường bay để tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải. Vietnam Airlines cũng là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam thực hiện chuyến bay thương mại sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Chuyển đổi số được triển khai từ điều hành khai thác, bảo dưỡng kỹ thuật đến phục vụ hành khách. Sinh trắc học, số hóa quy trình, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang được đưa vào vận hành nhằm rút ngắn thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện trải nghiệm trên toàn hành trình.

Tập thể, cá nhân lãnh đạo Vietnam Airlines được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Người lao động là nền tảng cho sự phát triển của Vietnam Airlines, trong đó phụ nữ chiếm 54%. Hãng xây dựng môi trường làm việc an toàn, công bằng, tạo điều kiện học tập và phát triển nghề nghiệp. Bình đẳng giới được thể hiện xuyên suốt trong chính sách nhân sự, văn hóa doanh nghiệp và các hoạt động vì cộng đồng.

Thông qua các chương trình “Tô Cam bầu trời”, “Chuyến bay HeForShe”, “Chuyến bay màu Xanh” cùng nhiều chiến dịch được phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế, thông điệp về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và trao quyền cho phụ nữ đã được truyền tải tới hàng triệu hành khách và cộng đồng.

Sau 31 năm thành lập và phát triển, Vietnam Airlines là lực lượng nòng cốt của ngành hàng không Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kết nối các vùng, miền và hội nhập quốc tế. Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những cống hiến của các thế hệ cán bộ, người lao động, đồng thời là động lực để Hãng tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Vietnam Airlines hiện đang khai thác 120 đường bay tới 22 điểm nội địa và 41 điểm đến quốc tế tại 22 quốc gia.