Xôn xao 'dòng chữ lạ' trên bầu trời

TPO - Hành động của một phi công Hãng hàng không Ravenair của Anh khiến nhiều người quan tâm đặc biệt. Nam phi công huấn luyện đã viết dòng chữ "I'm bored" (tạm dịch: Tôi chán quá) trên bầu trời trong một chuyến bay thử mới đây.

Một phi công của Hãng hàng không Ravenair - chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê chuyến tại Anh - đã dùng đường bay để "viết" dòng chữ "I'm bored" trên bầu trời. Dòng chữ được ghi lại thông qua dữ liệu trên trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24.

Hình ảnh chuyến bay được hiển thị trên trang web theo dõi chuyến bay Flight Radar 24. Ảnh: Flightradar24.

Dữ liệu của Flightradar24 cho thấy, chiếc máy bay của Ravenair cất cánh từ Liverpool lúc 11h25 sáng 11/7. Trên hành trình kéo dài khoảng 2 giờ, máy bay bay qua bán đảo Wirral, hạt Cheshire, miền bắc xứ Wales và cửa sông Dee.

Chính tại khu vực cửa sông này, đường bay đã tạo thành rõ ràng dòng chữ "I'm bored". Theo Flightradar24, dòng chữ được tạo ở độ cao khoảng 335 m (1.100 feet), với tốc độ 185 km/h.

Trong khi đó, Guardian cho biết phi công mất khoảng 20 phút để điều khiển máy bay bay theo các vòng lượn hẹp, góc cạnh, tạo nên cụm từ gồm 7 ký tự trên vùng nước giữa Talacre và Greenfield.

Aaron Rheins - một blogger theo dõi hàng không trên TikTok - bình luận: "Tôi chưa từng thấy phi công nào viết rằng mình chán bằng cách tạo dòng chữ trên bầu trời như vậy".

Hãng hàng không Ravenair cho biết phi công là một huấn luyện viên ngoài 20 tuổi. Anh thực hiện chuyến bay thử bằng chiếc Piper Tomahawk sau khi thay thế một bộ phận trên máy bay.

Ravenair chuyên cung cấp các dịch vụ thuê chuyến, cho thuê máy bay, đào tạo phi công và bảo dưỡng máy bay. Ảnh: Ravenair.

Ông Wayne Barrett - quản lý vận hành của Hãng hàng không Ravenair - thông tin, phi công nhiều khả năng sẽ không phải chịu bất kỳ hình thức xử lý nào, đồng thời đánh giá cao kỹ năng điều khiển máy bay của anh.

Trả lời BBC, ông Wayne Barrett nói: "Tôi nghĩ cậu ấy thực sự hơi chán vì đây chỉ là một chuyến bay thử. Dù vậy, phải công nhận đó là màn điều khiển máy bay rất khéo léo".

Dù phi công tạo ra dòng chữ than thở nhưng ông Barrett cho rằng anh vẫn phải tập trung cao độ trong suốt quá trình điều khiển máy bay.

"Để viết được dòng chữ đó, chắc chắn người điều khiển máy bay phải tập trung rất nhiều. Vì thế, vào thời điểm ấy có lẽ cậu ấy hoàn toàn không còn chán nữa. Cậu ấy không gặp rắc rối gì cả, nhưng câu chuyện này đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Chiếc máy bay hiện đã trở về nhà chứa an toàn và phi công đang nghỉ phép", ông Wayne Barrett chia sẻ.

Ông Wayne Barrett cũng xác nhận chuyến bay là cần thiết nhằm kiểm tra bộ phận vừa được thay mới, dù đường bay mà phi công lựa chọn không được phê duyệt trước.