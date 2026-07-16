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Hàng không - Du lịch

Thái Lan 'siết' hạn miễn visa, nhiều nước bị loại khỏi danh sách

Hồng Nhung

TPO - Chính phủ Thái Lan vừa quyết định siết chặt chính sách miễn visa đối với khách du lịch quốc tế khi rút ngắn thời gian lưu trú miễn visa từ 60 ngày xuống còn 30 ngày, đồng thời thu hẹp đáng kể danh sách các quốc gia được hưởng ưu đãi này.

Theo quyết định được Nội các Thái Lan thông qua ngày 14/7, chính sách miễn visa 60 ngày áp dụng cho công dân của 93 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ chính thức bị hủy bỏ. Thay vào đó, chính sách miễn visa sẽ chỉ áp dụng đối với công dân của 59 quốc gia và vùng lãnh thổ, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.

Giải thích về quyết định này, các bộ trưởng Thái Lan cho biết chính sách miễn visa kéo dài 60 ngày đã bị một số người lợi dụng theo những cách vi phạm pháp luật, gây tác động tiêu cực đến an ninh quốc gia. Vì vậy, việc điều chỉnh được cho là cần thiết nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động nhập cảnh.

Bên cạnh việc thu hẹp phạm vi áp dụng, Chính phủ Thái Lan cũng mở rộng quyền lợi visa cho 6 quốc gia gồm Bulgaria, Croatia, Cyprus, Ấn Độ, Malta và Maldives; thống nhất chính sách miễn visa đối với toàn bộ 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

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Chính phủ Thái Lan siết chặt chính sách visa với khách du lịch quốc tế. Ảnh: Barta24.

Đáng chú ý, du khách Ấn Độ sẽ được hưởng chính sách miễn visa 30 ngày, thay thế hình thức cấp visa nhập cảnh tại sân bay (visa-on-arrival). Theo thống kê của giới chức Thái Lan, khách du lịch Ấn Độ chỉ lưu trú tại nước này trung bình khoảng 7,2 ngày mỗi chuyến đi.

Ngoài ra, công dân Seychelles và Mauritius sẽ được miễn visa trong thời gian 15 ngày. Trong khi đó, công dân Azerbaijan, Belarus và Serbia sẽ được cấp visa tại cửa khẩu khi nhập cảnh vào Thái Lan.

Theo kế hoạch, các quy định mới sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ khi được công bố trên Công báo Hoàng gia Thái Lan. Những người nước ngoài đã nhập cảnh trước thời điểm quy định mới có hiệu lực vẫn sẽ được lưu trú theo đúng thời hạn đã được cấp trước đó.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Thái Lan điều chỉnh chính sách đối với thị trường khách Ấn Độ. Trước đó, nước này từng hủy bỏ chính sách miễn visa 60 ngày dành cho công dân Ấn Độ và quay trở lại áp dụng hình thức cấp visa nhập cảnh tại sân bay.

Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, quyết định đó đã khiến lượng khách du lịch Ấn Độ đến Thái Lan giảm gần 20%, buộc chính phủ phải điều chỉnh lại chính sách nhằm cân bằng giữa mục tiêu thu hút khách quốc tế và yêu cầu bảo đảm an ninh, quản lý xuất nhập cảnh.

Hồng Nhung
Bangkok Post
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