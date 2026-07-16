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Hàng không - Du lịch

NASA tuyển người sống thử trên sao hỏa, mặt trăng

Ngọc Ánh

TPO - Bên cạnh yêu cầu cụ thể về thể chất và giáo dục, các tình nguyện viên phải sẵn sàng tham gia vào một quy trình tuyển chọn kéo dài nhiều ngày và vượt qua các bài đánh giá thể chất và tâm lý của NASA để bước vào nhiệm vụ sống thử ở sao hỏa và mặt trăng.

Trung tâm Vũ trụ Johnson của Cơ quan Hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) đang tuyển các tình nguyện viên nghiên cứu tham gia một nhiệm vụ quan trọng kéo dài một năm.

Trong thời gian này, tình nguyện viên sẽ sống và làm việc trong điều kiện cách ly, khép kín để mô phỏng hành trình liên hành tinh và các hoạt động trên bề mặt hành tinh, bao gồm cả những chuyến đi bộ ngoài không gian giả lập.

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Đầu năm 2026, NASA thông báo lùi ngày đưa người lên mặt trăng vì lỗi kỹ thuật. Ảnh: NASA.

Đây là sứ mệnh đầu tiên trong môi trường mặt đất mô phỏng nhiều giai đoạn của một nhiệm vụ lên Mặt Trăng hoặc sao Hỏa.

Các thành viên sẽ sử dụng mô-đun sinh hoạt làm tàu vũ trụ giả lập cho giai đoạn hành trình. Họ sẽ làm việc trong môi trường khép kín, biệt lập, mô phỏng điều kiện của các chuyến bay không gian sâu.

Sau đó, nhóm sẽ chuyển sang giai đoạn sinh sống trong mô-đun mô phỏng bề mặt hành tinh, nơi các nhà nghiên cứu đánh giá hiệu suất làm việc của phi hành đoàn dưới những hạn chế về tài nguyên và yêu cầu nhiệm vụ tương tự như khi hoạt động trên một hành tinh khác.

Nhiệm vụ này sẽ cung cấp dữ liệu quan trọng cho Chương trình nghiên cứu con người của NASA, qua đó phát triển các giải pháp giúp phi hành gia duy trì sức khỏe và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả nghiên cứu cũng có thể hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch hiện diện lâu dài của con người trên Mặt Trăng trong tương lai.

Ứng viên phải đáp ứng nhiều điều kiện mà NASA đưa ra, như chiều cao không vượt qua 1,88 m, đồng ý tham gia chương trình kéo dài khoảng 14 tháng, bao gồm 12 tháng sống trong hai môi trường khép kín khác nhau và hai tháng huấn luyện, thu thập dữ liệu trước và sau nhiệm vụ.

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Khi đáp ứng các điều kiện huấn luyện, tình nguyện viên sẽ sống và làm việc trong điều kiện cách ly, khép kín để mô phỏng hành trình liên hành tinh. Ảnh minh họa.

Ứng viên phải đủ điều kiện vượt qua các bài kiểm tra sức khỏe thể chất và tâm lý của NASA.

Những người có năng lực kỹ thuật tốt, không có hạn chế về chế độ ăn uống, có trình độ tương đương tiêu chuẩn phi hành gia là lợi thế. Kinh nghiệm trong quân đội cũng có thể được tính tương đương số năm kinh nghiệm yêu cầu.

Theo thông báo từ trang web chính thức của NASA, các tình nguyện viên nghiên cứu sẽ được chi trả thù lao.

Ngọc Ánh
#NASA #tình nguyện viên #nhiệm vụ liên hành tinh #Mặt Trăng #sao Hỏa #nghiên cứu

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