Điểm nhấn của tháp đồng hồ gốm tại Metro Bến Thành

Các tác phẩm nghệ thuật tại ga Metro Bến Thành vừa được khánh thành, mang đến một điểm nhấn mới cho không gian giao thông hiện đại. Công trình do Bảo Việt Nhân thọ đồng hành thực hiện như lời tri ân tới người dân TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển của thương hiệu, đồng thời góp phần làm đẹp không gian công cộng và đưa những giá trị truyền thống Việt hiện diện gần gũi hơn trong cuộc sống.

Điểm nhấn tháp đồng hồ gốm tại ga metro Bến Thành

Tại nhiều nhà ga nổi tiếng trên thế giới, đồng hồ không chỉ là công cụ chỉ thời gian mà đã trở thành điểm tham quan và một phần ký ức đô thị. Có thể kể đến chiếc đồng hồ làm từ đá opal tại Grand Central Terminal, New York – Mỹ, hay khu vực đồng hồ tại ga Waterloo, London - Anh. Tại Việt Nam, một tháp đồng hồ gốm vừa xuất hiện tại khu vực trung tâm ga Metro Bến Thành, góp thêm một điểm dừng thị giác ấn tượng trong không gian giao thông đô thị.

Sáng 15/7, các tác phẩm nghệ thuật chính thức được khánh thành, thu hút sự chú ý của các hành khách. Nhiều người tranh thủ check-in bên công trình mới, chọn những góc chụp ấn tượng để lấy trọn hình ảnh tháp đồng hồ trong không gian nhà ga.

Không gian trung tâm ga Metro Bến Thành với điểm nhấn là Tháp đồng hồ gốm hài hòa với giếng trời hoa sen cách điệu.

Tháp đồng hồ gốm cao khoảng 3,36 m, rộng 2,5 m được thiết kế hài hòa với kiến trúc giếng trời hoa sen cách điệu của ga Metro Bến Thành. Công trình Đồng hồ gồm 12 cánh hoa sen được tạo hình từ 96 mặt cắt tam giác ghép gấp khúc, trên mỗi cánh hoa là các họa tiết chim Lạc, nhà sàn, hình ảnh cư dân thời vua Hùng được chọn lọc từ trống đồng Đông Sơn - biểu tượng văn hóa lâu đời của dân tộc Việt.

Hàng nghìn viên gốm nhỏ mang nặng phù sa sông Hồng tạo nên bề mặt rực rỡ giữa không gian giao thông hiện đại. Đi cùng tháp đồng hồ là ba bức tranh gốm khổ lớn, mỗi bức có kích thước 3 m x 7 m với chủ đề: “Metro Thành phố Hồ Chí Minh ngày mới”, “Đường hoa Nguyễn Huệ đón xuân” và “Đêm pháo hoa mừng Quốc khánh trên sông Sài Gòn”. Không gian nghệ thuật còn có bộ bốn tranh acrylic chủ đề “Việt Nam bốn mùa hoa” cùng năm pano lịch sử đặt tại các ga Metro Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Ba Son, Văn Thánh và Tân Cảng, giới thiệu các dấu ấn lịch sử và công trình kiến trúc gắn với từng nhà ga.

Khoảnh khắc các tác phẩm nghệ thuật được chính thức ra mắt người dân TP.HCM

“Ban đầu tôi chỉ định ghé xem một chút, nhưng thấy tháp đồng hồ khá lạ mắt nên chụp thêm vài tấm. Nhìn gần mới thấy các mảnh gốm rất đẹp, vừa hiện đại lại vừa có nét Việt Nam”, chị Nguyễn Minh Anh chia sẻ.

Theo họa sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, người gắn bó với dòng tranh gốm, khi được đặt trong không gian Metro Bến Thành hiện đại, chất liệu này tạo nên sự giao hòa thú vị giữa truyền thống và nhịp sống đô thị mới. “Tháp đồng hồ và các bức tranh gốm không chỉ làm đẹp thêm không gian nhà ga, mà còn giúp những giá trị văn hóa Việt hiện diện một cách gần gũi trong hành trình mỗi ngày của người dân”.

Doanh nghiệp Việt góp phần làm đẹp không gian công cộng

Các tác phẩm nghệ thuật tại ga Metro Bến Thành được khánh thành trong tháng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình do Bảo Việt Nhân thọ đồng hành thực hiện như một lời tri ân của người lao động Bảo Việt Nhân thọ gửi tới TP.HCM và người dân thành phố nhân dấu mốc 30 năm thành lập và phát triển của thương hiệu. “Là thương hiệu bảo hiểm nhân thọ Việt, Bảo Việt Nhân thọ luôn ý thức rằng sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của đất nước và cộng đồng. Thông qua công trình tại ga Metro Bến Thành, chúng tôi mong muốn góp phần làm đẹp thêm không gian nhà ga, gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống Việt trong nhịp sống đô thị hiện đại, qua đó góp phần làm thành phố đẹp hơn mỗi ngày”.

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Đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 chia sẻ việc trang trí ga Metro Bến Thành bằng các tác phẩm nghệ thuật công cộng là hoạt động ý nghĩa, góp phần mang đến diện mạo mới cho nhà ga trung tâm của Thành phố. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, các tác phẩm không chỉ tạo điểm nhấn cho không gian nhà ga, mà còn thể hiện sự chung tay của doanh nghiệp trong việc làm đẹp không gian công cộng. Đây là món quà mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, góp phần xây dựng hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hiện đại, văn minh và giàu đẹp.

Trong ngày khánh thành, khu vực ga Metro Bến Thành thêm sôi động với minigame check-in “Chọn Metro - Trọn đường dài” do Bảo Việt Nhân thọ tổ chức. Vừa nhận quà từ chương trình, chị Phan Anh Thư chia sẻ: “Bình thường đi Metro chỉ nghĩ đến việc lên tàu cho kịp giờ, hôm nay có thêm một điểm đẹp để chụp ảnh, lại có quà nhỏ mang về nên thấy chuyến đi thú vị hơn. Quà rất xinh, chụp khoe mà bạn bè thích lắm”.

Theo đại diện Bảo Việt Nhân thọ, tháp đồng hồ gốm không chỉ là một điểm nhấn kiến trúc, mà còn gợi mở về câu chuyện cuộc sống hiện đại. “Chúng tôi mong muốn tạo nên một không gian để mỗi người có thể dừng lại đôi chút giữa nhịp sống bận rộn, nghĩ về thời gian, về những kế hoạch dài hạn cho bản thân và gia đình. Mỗi sự chuẩn bị hôm nay đều góp phần tạo nên sự vững vàng và an tâm hơn cho ngày mai”.

Bề mặt Tháp đồng hồ gốm là những họa tiết văn hóa Việt cổ từ trống đồng Đông Sơn

Được thành lập năm 1996, Bảo Việt Nhân thọ là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam, đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt trên hành trình bảo vệ tài chính và xây dựng cuộc sống bình an. Trong dấu mốc kỷ niệm 30 năm thành lập, công trình tháp đồng hồ và tranh nghệ thuật tại ga Metro Bến Thành là một dấu ấn cộng đồng ý nghĩa, thể hiện mong muốn của Bảo Việt Nhân thọ trong việc tiếp tục đồng hành cùng người dân, cùng thành phố và cùng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.