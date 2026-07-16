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FLC đề xuất nghiên cứu đầu tư mở rộng sân bay Pleiku và Phù Cát

Lộc Liên

TPO - Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam cho phép doanh nghiệp nghiên cứu, hoàn thiện phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Pleiku và Cảng hàng không Phù Cát theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Theo Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC), doanh nghiệp cam kết bố trí đầy đủ nguồn lực để xây dựng phương án đầu tư khả thi, tuân thủ các quy định pháp luật trong suốt quá trình triển khai việc nghiên cứu, hoàn thiện phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không (CHK) Pleiku và CHK Phù Cát.

Ngày 10/7, UBND tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương cho phép FLC nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng hai sân bay Pleiku và Phù Cát theo phương thức đối tác công tư (PPP), phù hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo yêu cầu của tỉnh này, hồ sơ nghiên cứu phải làm rõ phạm vi, quy mô và các hạng mục đầu tư; hình thức đầu tư; cơ sở pháp lý; mức độ phù hợp với quy hoạch liên quan; phương án tài chính sơ bộ; tổng mức đầu tư; nguồn vốn...

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Sân bay Phù Cát. Ảnh: BXD.

Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để tỉnh Gia Lai tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và cơ quan liên quan xem xét các bước tiếp theo. Việc thống nhất chủ trương hiện nay chỉ cho phép doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất dự án, chưa đồng nghĩa với việc chấp thuận đầu tư hoặc lựa chọn FLC làm nhà đầu tư.

Theo Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 1/7/2026 của Bộ Xây dựng, CHK Pleiku và CHK Phù Cát tiếp tục được quy hoạch là cảng hàng không nội địa, khai thác lưỡng dụng dân dụng và quân sự.

Trong đó, CHK Pleiku được quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp 4C, công suất khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm, diện tích gần 384 ha. Tổng nhu cầu vốn đầu tư theo quy hoạch khoảng 12.660 tỷ đồng.

Trong khi đó, CHK Phù Cát được quy hoạch đạt cấp 4E, có quy mô lớn hơn với công suất 3 triệu hành khách mỗi năm, diện tích gần 1.043 ha. Nhu cầu vốn đầu tư theo quy hoạch khoảng 8.785 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, Phù Cát sẽ là CHK có quy mô khai thác và khả năng tiếp nhận tàu bay lớn hơn, trong khi Pleiku tiếp tục giữ vai trò cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực Tây Nguyên.

Lộc Liên
#FLC #sân bay Pleiku #sân bay Phù Cát #đầu tư PPP #quy hoạch hàng không

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