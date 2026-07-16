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Hàng không - Du lịch

Lưng chừng trời biển Bali

P.V

Tháng 7, tháng 8 là mùa đẹp nhất ở Bali (Indonesia), thời điểm đảo như nàng thiếu nữ phô bày trọn vẹn vẻ đẹp xuân thì với biển xanh, lúa vàng và những buổi hoàng hôn đẹp mê hồn, đem đến cho bạn cảm giác mênh mang, yên ả giữa trời và biển.

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Bali như nàng thiếu nữ phô bày trọn vẹn vẻ đẹp xuân thì trong buổi hoàng hôn đẹp mê hồn

Hành trình đến Bali của chúng tôi thay đổi chỉ trong một buổi cà phê. Khi ấy, nhóm chúng tôi 4 người bàn nhau săn vé 0 đồng của Vietjet cho chuyến đi biển mùa hè. Đang lựa xem bay Phú Quốc, Nha Trang, hay Đà Nẵng thì một thành viên đặt vấn đề “Sao không đổi gió, bay hẳn sang Bali?”.

Cả bọn ồ lên với đề xuất mới, còn tôi nhớ ai đó đã nói rằng Bali là nơi bạn chỉ cần bước dọc một con đường, đứng lặng trước biển cũng có thể bắt gặp một khung cảnh đẹp như tranh.

“Nhưng Vietjet có bay tới Bali không?”, một thành viên vừa dứt lời thì tôi đã chìa ra màn hình điện thoại chặng bay Hà Nội – Bali của Vietjet với mức giá quá hợp với túi tiền của cả nhóm. Vậy là chúng tôi chốt bay Bali.

Linh hồn của biển

Chuyến bay VJ997 từ Hà Nội hạ cánh xuống Bali lúc 16h25, đúng thời khắc hoàng hôn đang dần buông trên hòn đảo xinh đẹp, thiên đường nhiệt đới của Indonesia.

Anh chàng tài xế taxi hiếu khách, chẳng đợi chúng tôi hỏi, rất nhanh nhảu giới thiệu: “Các bạn đến Bali thời điểm này là tuyệt rồi. Bali mùa này không chỉ đẹp, mà đang định hình một điểm du lịch mới thu hút du khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn”.

Anh bảo chúng tôi không nên bỏ lỡ cơ hội ngắm hoàng hôn Bali trong một ngày lí tưởng khi buổi chiều vừa có mưa nên không khí rất trong, chỉ còn các đám mây ở tầng cao, tạo khung cảnh hoàng hôn rực rỡ.

Quả đúng lời anh nói, chúng tôi từng ngắm hoàng hôn ở nhiều nơi và thốt lên vì quá đẹp, nhưng vẫn sững sờ trước hoàng hôn Bali.

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Hoàng hôn Bali luôn đem đến cho du khách vẻ đẹp sững sờ

Bali đem đến sự khác biệt khi du khách có thể chiêm ngưỡng hoàng hôn ở rất nhiều điểm, từ những vách đá cao hàng chục mét, những quán cà phê lộng gió, những bãi biển sôi động hay từ những ngôi đền cổ cheo leo bên bờ biển. Sự đa dạng ấy cho du khách thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn vừa hùng vĩ, vừa lãng mạn.

Khi chiều tà, ngôi đền Tanah Lot cổ kính nằm chênh vênh trên mỏm đá giữa biển được bao phủ dưới ánh vàng rực rỡ và tiếng sóng ì oạp khiến tất thảy chúng tôi đều lặng im, như thể ai cũng hiểu rằng đây không phải lúc chen nhau tìm một góc chụp check-in, mà là lúc tận hưởng giây phút đẹp nhất của bầu trời khép cửa, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng.

Còn tại bãi biển Jimbaran, Cangu, bạn sẽ phải trầm trồ trước sự biến đổi sắc màu khi những tia nắng cuối ngày chuyển từ vàng sang cam rồi đỏ sẫm, phủ lên những vách đá xám. Ngoài khơi, mặt biển chuyển dần từ xanh thẳm sang xanh ngọc, rồi rực màu cam lấp lánh, tạo thành những dải lụa óng ánh theo sóng nối nhau tràn bờ.

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Giây phút lãng mạn của một cặp đôi trong cảnh hoàng hôn Bali

Trước khoảng không gian vô tận, những náo nhiệt của cuộc sống đã để lại sau lưng, quanh bạn chỉ còn sóng, gió và mặt trời đỏ rực, lan toả sắc màu khắp mặt biển.

Ở nhiều nơi, hoàng hôn là giây phút chuyển tiếp giữa ngày và đêm, còn tại Bali, hoàng hôn là linh hồn của biển, đem đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi đến hòn đảo này.

View biển triệu đô

Biển Bali có hai đặc điểm. Các bãi biển ở phía tây bằng phẳng, cát trải dài sát đường ven biển, rất thích hợp với hoạt động giải trí.

Ngược lại, những bãi biển Uluwatu, Padang, Bingin, Melasti hay Nyang ở phía nam đảo, nằm dưới vách đá vôi cao hàng chục mét, nên biển như được ôm trọn trong vòng tay của những vách đá.

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Biển được ôm trọn trong vòng tay của những vách đá

Bạn sẽ tha hồ lựa chọn những quán cà phê, nhà hàng trên đỉnh vách đá có view biển triệu đô. Các dãy bàn được thiết kế hướng ra biển để bạn vừa nhâm nhi cà phê, thưởng thức một món ăn nhẹ, vừa thả hồn theo sóng, gió, lắng nghe những thanh âm du dương từ biển cả. Lúc ấy, bạn sẽ có cảm giác chơi vơi giữa lưng chừng trời và biển. Bầu trời rộng lớn trên đầu, vùng biển mênh mông dưới chân, bạn sẽ tưởng như đang đứng trước một ban công khổng lồ trông xuống đại dương kì vĩ.

Hai bạn trẻ từ thành phố Hồ Chí Minh tới Bali tình cờ ngồi cùng chúng tôi trong quán bar Single Fin ở Uluwatu đã không giấu nổi sự phấn khích vì “chưa từng thấy nơi nào đẹp như vậy”.

Single Fin là một trong những quán bar đẹp và nổi tiếng nhất ở Uluwatu, nằm treo leo trên vách đá nhìn thẳng xuống bãi biển, cũng là điểm lướt sóng thu hút rất đông dân lướt sóng trên thế giới. Ban ngày, du khách chọn Single Fin để ngắm cảnh, uống cà phê, nhưng khi chiều xuống, quán bắt đầu đông khách đến ngắm hoàng hôn và thưởng thức âm nhạc.

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Quán bar Single Fin nằm cheo leo trên vách đá nhìn thẳng xuống bãi biển, luôn rất đông du khách

Biển Bali không chỉ để bơi lội. Đấy là nơi du khách được hoà mình vào vẻ đẹp tráng lệ của đại dương, của những vách đá sừng sững, có tuổi đời hàng triệu năm. Bali sẽ giúp bạn gác lại mọi bộn bề, lo toan thường nhật, cho bạn cảm giác chơi vơi, bay bổng giữa trời biển, giữa những sắc màu hoàng hôn để mở lòng đón nhận thư thái, yên bình cùng thiên nhiên.

P.V
#Bali #hoàng hôn #đảo Indonesia #biển #du lịch #ngắm cảnh #bãi biển

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