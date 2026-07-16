Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Yêu cầu 'hỏa tốc' thông quan cho nông sản

Dương Hưng

TPO - Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ trực ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thông quan, đặc biệt là sầu riêng.

Cục Hải quan vừa hỏa tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là mặt hàng sầu riêng đang bước vào cao điểm thu hoạch và xuất khẩu.

Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu nông sản, nhất là sầu riêng xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc.

Theo đó, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trực thuộc bố trí cán bộ giải quyết thủ tục và giám sát hàng hóa xuất khẩu ngoài giờ hành chính, kể cả trong ngày nghỉ, ngày lễ để bảo đảm thông quan nhanh nhất các lô hàng nông, lâm, thủy sản. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục phải được xử lý ngay; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để được hướng dẫn.

Bên cạnh đó, các đơn vị hải quan được yêu cầu phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi tại khu vực cửa khẩu để bố trí địa điểm bảo quản, phân loại hàng hóa, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nông sản trong thời gian chờ xuất khẩu.

sau-rieng.jpg
Cục Hải quan yêu cầu thông quan nhanh nhất các lô hàng nông, lâm, thủy sản, nhất là sầu riêng.

Cục Hải quan cũng chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực thường xuyên cập nhật tình hình xuất khẩu nông sản trên địa bàn, cung cấp thông tin và khuyến cáo kịp thời cho doanh nghiệp; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng điều tiết giao thông tại cửa khẩu, tránh ùn tắc làm chậm tiến độ thông quan hàng hóa.

Đặc biệt, theo chỉ đạo, các đơn vị chức năng phải chủ động trao đổi với cơ quan hải quan phía Trung Quốc để xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh 24/24 giờ và thông tin sớm cho doanh nghiệp về những thay đổi trong chính sách quản lý, kiểm tra của phía bạn để chủ động phương án xuất khẩu.

Đối với các lô hàng đã xuất khẩu nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu vào Trung Quốc và phải đưa trở lại Việt Nam, cơ quan hải quan được yêu cầu ưu tiên giải quyết nhanh thủ tục tái nhập, nhằm giảm thiệt hại cho doanh nghiệp.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 3,1 tỷ USD, giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sầu riêng từng mang về hơn 3,2 tỷ USD trong năm 2025 vẫn chưa lấy lại đà tăng trưởng do nhiều lô hàng bị kiểm tra 100%, thời gian thông quan kéo dài, chi phí logistics tăng cao.

Bước sang quý III, nhiều vùng trồng trọng điểm tại Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu vào vụ thu hoạch rộ. Sản lượng sầu riêng dự kiến tăng mạnh, trong khi thị trường tiêu thụ chủ lực là Trung Quốc vẫn áp dụng các yêu cầu nghiêm ngặt về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và chất vàng O. Điều này làm gia tăng nguy cơ ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu nếu công tác thông quan không được thực hiện kịp thời.

Dương Hưng
#sầu riêng #Cục Hải quan #xuất khẩu nông lâm thuỷ sản #gỡ vướng sầu riêng #thông quan

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe