Cổ phiếu chạm đáy 2 năm, FPT đang làm ăn ra sao?

FPT ghi nhận doanh thu 26.269 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.714 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026 với động lực chính tiếp tục đến từ mảng công nghệ.

CTCP FPT (HoSE: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu đạt 26.269 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.714 tỷ đồng, tăng lần lượt gần 13% và 18% so với cùng kỳ năm trước.

Hơn một nửa lợi nhuận của FPT đến từ mảng công nghệ. Ảnh: FPT.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 5.055 tỷ đồng, tăng 14%; EPS đạt 2.967 đồng/cổ phiếu, tăng 13%.

FPT làm ăn ra sao nửa đầu năm?

Trong kỳ, khối công nghệ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính cho tập đoàn này, đóng góp 88% doanh thu và 58% lợi nhuận trước thuế. Trong đó, doanh thu khối này đạt 23.138 tỷ, tăng 15%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 3.314 tỷ đồng, tăng 17%.

Ở mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài, doanh thu mang về cho tập đoàn mẹ đạt 18.902 tỷ đồng, tăng 13%. Thị trường Nhật Bản tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao, đạt 24%. Doanh thu ký mới của mảng này đạt 26.338 tỷ, tăng 32%, trong đó FPT ký được 14 hợp đồng có quy mô trên 10 triệu USD, nhiều hơn 3 dự án so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu từ các dự án chuyển đổi số tại thị trường nước ngoài đạt 9.610 tỷ đồng, tăng 24%. Riêng mảng dịch vụ AI và phân tích dữ liệu (AI/Data Analytics) mang về 1.842 tỷ đồng doanh thu, tăng 54%.

Tại thị trường trong nước, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin của FPT đạt 4.236 tỷ đồng, tăng 23%; lợi nhuận trước thuế đạt 308 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Theo FPT, kết quả này đến từ việc gia tăng tỷ trọng dịch vụ và phần mềm, cùng nhu cầu triển khai các dự án từ cả khu vực tư nhân và cơ quan Nhà nước.

Doanh nghiệp cũng cho biết đã được Bộ Công an cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu theo Luật Dữ liệu. Đây là cơ sở để tập đoàn triển khai các dịch vụ liên quan đến chia sẻ, kết nối và khai thác dữ liệu cho khách hàng doanh nghiệp và khu vực công.

Ở khối giáo dục, đầu tư và các lĩnh vực khác, doanh thu mang về cho tập đoàn mẹ đạt 3.131 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế tăng gần 20%, lên 2.400 tỷ, chủ yếu nhờ đóng góp từ các công ty liên doanh, liên kết.

FPT cho biết trong nửa đầu năm nay, tập đoàn tiếp tục mở rộng các hợp đồng liên quan đến AI, trong đó có một hợp đồng trị giá hàng chục triệu USD với một tập đoàn vật liệu quốc tế. Công ty cũng mở rộng hợp tác với Intel và một số tập đoàn trong khu vực Đông Nam Á trong các lĩnh vực như tối ưu chuỗi cung ứng, tự động hóa vận hành và phân tích dữ liệu.

Theo doanh nghiệp, 2 trung tâm AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản hiện đạt tỷ lệ khai thác trên 90% và bắt đầu có lãi trong quý II.

Cổ phiếu chạm đáy 2 năm

Trái ngược với kết quả kinh doanh vẫn duy trì đà tăng trưởng hai chữ số, diễn biến của cổ phiếu FPT lại khá ảm đạm. Đây là một trong những cổ phiếu vốn hóa lớn có mức giảm mạnh nhất từ đầu năm đến nay.

Kết phiên 16/7, thị giá FPT tạm dừng ở mức 68.000 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong khoảng 2,5 năm qua. So với đầu năm, thị giá cổ phiếu này đã giảm hơn 28%, còn nếu so với vùng đỉnh lịch sử, thị giá cổ phiếu này đã chia đôi.

Đà giảm của cổ phiếu cũng khiến vốn hóa FPT thu hẹp đáng kể. Tính từ đầu năm, doanh nghiệp đã mất hơn 47.000 tỷ vốn hóa, còn khoảng 116.000 tỷ đồng. Với quy mô này, FPT hiện nằm ngoài top 10 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trên HoSE.

Trong báo cáo cập nhật hồi giữa tháng 6, Công ty Chứng khoán Techcombank (TCBS) chỉ ra một số rủi ro có thể ảnh hưởng đến triển vọng của FPT trong thời gian tới.

Theo đó, tăng trưởng tại thị trường Mỹ - hiện đóng góp khoảng 23% doanh thu xuất khẩu phần mềm của FPT - đang có dấu hiệu chững lại khi doanh thu chỉ tăng 0,8%. Trong khi đó, biến động của đồng yen cũng có thể ảnh hưởng đến giá trị quy đổi doanh thu từ thị trường Nhật Bản, vốn chiếm khoảng 43,7% doanh thu xuất khẩu. Đây đều là những yếu tố vĩ mô nằm ngoài khả năng kiểm soát của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, sự phát triển của AI đang tạo áp lực lên định giá của các doanh nghiệp dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu. Một số doanh nghiệp cùng ngành như Accenture hay Cognizant đã bị sụt giảm định giá do lo ngại AI thay thế một phần các dịch vụ công nghệ thông tin truyền thống.

Việc CTCP Viễn thông FPT (FOX) chuyển từ công ty con sang công ty liên kết từ năm tài chính 2026 cũng sẽ làm thay đổi cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính, khiến việc so sánh kết quả kinh doanh giữa các kỳ kém tương đồng hơn.

Một yếu tố khác được TCBS đề cập là xu hướng bán ròng kéo dài của nhà đầu tư nước ngoài. Theo thống kê của đơn vị này, lượng cổ phiếu FPT bị khối ngoại bán ròng lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo đã lên khoảng 89,4 triệu cổ phiếu.