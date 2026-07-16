Hải Phòng thu gần 9.500 tỷ từ xuất nhập khẩu 1 tháng

TPO - 6 tháng đầu năm, Hải quan Hải phòng thu ngân sách gần 49.500 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ 2025. Riêng tháng 6, số thu ngân sách đạt gần 9.500 tỷ đồng, con số kỷ lục về số thu trong 1 tháng.

Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng) thu ngân sách đạt gần 49.500 tỷ đồng, đạt 58,7% chỉ tiêu năm, tăng trưởng 19,6% so với cùng kỳ 2025.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong giai đoạn này là việc triển khai thí điểm thành công mô hình thông quan tập trung. Từ khi thí điểm từ 1/6 đến nay, đơn vị đã xử lý được hơn 64.000 tờ khai và giúp giảm trung bình 16% thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Riêng trong tháng 6, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 9.491 tỷ đồng, con số kỷ lục mới về số thu trong một tháng.

Trung tâm thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III chính thức vận hành từ 1/6.

Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, Chi cục Hải quan khu vực III đã ban hành 2.000 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng và chủ trì bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép vàng, ma túy, hàng giả mạo quy mô lớn.

Đại diện lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực III cho biết, trong 6 tháng cuối năm, đơn vị tập trung củng cố, hoàn thiện cơ chế vận hành và hệ thống phần mềm hỗ trợ thông quan tập trung, phấn đấu đạt mức tăng trưởng thu ngân sách cả năm tương đương mức tăng trưởng GRDP của TP. Hải Phòng.

Đơn vị sẽ chủ động rà soát, xây dựng phương án kiểm soát, phòng chống buôn lậu hiệu quả, xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, hàng tồn tại cảng, nợ thuế phí kéo dài. Chuẩn bị kỹ đề án tái cơ cấu tổ chức các đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu theo hướng tinh gọn, hiệu lực.