Lào Cai tổ chức nhiều tọa đàm đối thoại với nhà đầu tư trước hội nghị xúc tiến đầu tư

Chiều 16/7, UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức hai tọa đàm nhằm xúc tiến, quảng bá, thu hút đầu tư phát triển du lịch; đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển mới cho Lào Cai.

Chiều 16/7, UBND tỉnh phối hợp cùng Báo Lao Động tổ chức tọa đàm xúc tiến, quảng bá và thu hút đầu tư phát triển du lịch Lào Cai - Nơi hôi tụ sắc màu Tây Bắc.

Phát biểu tại buổi toạ đàm, bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào nhấn mạnh buổi tọa đàm có ý nghĩa đặc biệt, là sự kiện có quy mô lớn đầu tiên được tổ chức, vào đúng dịp vừa tròn 1 năm tỉnh Lào Cai hợp nhất và vận hành mô hình mới - mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau hợp nhất Lào Cai mở ra một không gian phát triển mới, rộng lớn hơn, đồng bộ hơn, giàu bản sắc hơn, định vị địa phương thành một “Tây Bắc thu nhỏ”, cực tăng trưởng động lực và tâm điểm kết nối du lịch của cả vùng.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi tọa đàm.

Với không gian mới này, Lào Cai sở hữu nguồn tài nguyên du lịch độc đáo, kỳ vĩ và vô cùng phong phú với “mái nhà Đông Dương” Fansipan hùng vĩ, Sa Pa - khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế ẩn hiện trong sương mờ; di tích danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải hay “viên ngọc lục bảo” Hồ Thác Bà mênh mông và biển mây Y Tý, Bắc Hà thơ mộng.

Năm 2025, Lào Cai đón 10,5 triệu lượt khách, 6 tháng đầu năm 2026 tổng lượt khách du lịch đạt 6,75 triệu lượt; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 25.370 tỷ đồng.

Bà Phạm Thị Thùy Dung - Phó Tổng biên tập báo Lao Động phát biểu tại buổi tọa đàm.

Theo bà Vũ Thị Hiền Hạnh, bên cạnh những tiềm năng và lợi thế vượt trội, Lào Cai đang tồn tại một số vấn đề lớn đang đặt ra trong phát triển du lịch, đó là công tác tuyên truyền, quảng bá; hạ tầng du lịch một số nơi còn chưa đáp ứng nhu cầu; kết nối tua - tuyến còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định: Yêu cầu cấp bách của tỉnh không còn là phát triển riêng lẻ từng điểm đến, mà phải xây dựng một hệ sinh thái du lịch thống nhất, kết nối chặt chẽ giữa tài nguyên thiên nhiên với di sản văn hóa, giữa đô thị với nông thôn. Cần khơi thông các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối nội vùng, nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa thị trường khách quốc tế trong bối cảnh mới.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Bà Phạm Thị Thùy Dung - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động - cho rằng trong kỷ nguyên số, phương thức quảng bá điểm đến đã thay đổi mạnh mẽ.

Du khách và nhà đầu tư không còn chỉ tìm kiếm thông tin qua những tài liệu giới thiệu truyền thống mà quan tâm nhiều hơn đến các câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc và có sức lan tỏa.

"Báo chí không chỉ giới thiệu Lào Cai đẹp như thế nào mà còn phải lý giải vì sao đây là địa phương đáng để đầu tư. Báo chí truyền tải những phân tích về môi trường đầu tư, cải cách hành chính, quy hoạch hạ tầng và tiềm năng phát triển, giúp các nhà đầu tư nhìn thấy giá trị lâu dài của Lào Cai", bà Phạm Thị Thùy Dung chia sẻ.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận 5 nhóm vấn đề trọng tâm gồm xây dựng thương hiệu du lịch Lào Cai; tăng cường liên kết vùng; mở rộng thị trường khách quốc tế; phát triển hạ tầng và sản phẩm du lịch chất lượng cao; hoàn thiện môi trường đầu tư để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Ông Phan Đình Huê - Phó Chủ tịch câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội đề xuất nhiều giải pháp về việc Lào Cai nên mở rộng thị trường khách từ Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN và châu Âu.

Đại diện Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội đề xuất nhiều giải pháp nhằm mở rộng thị trường khách từ Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN và châu Âu, đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng các sản phẩm du lịch xanh, trải nghiệm văn hóa bản địa và nghỉ dưỡng chất lượng cao theo xu hướng mới.

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Vũ – Phó Tổng quản lý Khu du lịch Sun World Fansipan Legend – Tập đoàn Sun Group đề xuất tiếp tục hoàn thiện hạ tầng du lịch đồng bộ, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển các tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp để tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành du lịch.

"Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh cần có cơ chế thu hút, xây dựng giao thông liên vùng; đầu tư hạ tầng số và dữ liệu du lịch dùng chung", vị này nhấn mạnh.

Ông Nông Việt Yên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi toạ đàm.

Một số chuyên gia cũng cho rằng để hiện thực hóa mục tiêu đưa Lào Cai trở thành trung tâm du lịch quốc tế của vùng Tây Bắc, địa phương cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng quy hoạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, xây dựng các cơ chế đủ hấp dẫn để thu hút những nhà đầu tư chiến lược, hướng tới phát triển du lịch xanh, bền vững và có giá trị gia tăng cao.

Dịp này, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hải P hòng, đại diện các doanh nghiệp ký kết hợp tác phát triển du lịch". Báo Lao Động trao hỗ trợ 300 triệu đồng chương trình xây, sửa chữa cho thân nhân gia đình liệt sĩ.

Các đơn vị ký kết hợp tác phát triển du lịch.

Chiều 16/7, tại Trung tâm Hội UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Tọa đàm "Khơi thông nguồn lực - Đổi mới sáng tạo". Diễn đàn quy tụ lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, VCCI, các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh để trao đổi, đề xuất các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển mới cho Lào Cai.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc cho biết, Lào Cai xác định cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển hạ tầng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây cũng là những nội dung trọng tâm tỉnh mong muốn các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng trao đổi, hiến kế tại diễn đàn.

Quang cảnh tọa đàm "Khơi thông nguồn lực - Đổi mới sáng tạo".

Đại diện VCCI, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI cho rằng, khơi thông nguồn lực trước hết phải khơi thông tư duy, chuyển từ kinh tế cửa khẩu sang kinh tế kết nối; từ vận chuyển hàng hóa sang chế biến sâu, phát triển dịch vụ gia tăng để doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi giá trị, biến hành lang giao thông thành hành lang kinh tế.

Theo ông Tuấn, Lào Cai đã có nhiều cam kết cụ thể về quỹ đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, giảm tần suất thanh tra, kiểm tra, hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới công nghệ. Vấn đề còn lại là triển khai đồng bộ và giám sát hiệu quả bằng kết quả thực tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc phát biểu khai mạc chương trình.

Khung pháp lý minh bạch, ổn định là một trong những yếu tố được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật vào tháng 8/2026 sẽ tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, đẩy nhanh ban hành văn bản hướng dẫn, tránh khoảng trống pháp lý và tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng.

Với góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Shinec cho biết, ông khá bất ngờ khi được lãnh đạo tỉnh chủ động liên hệ mời tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Lào Cai. Theo ông, điều này thể hiện tinh thần, trách nhiệm và là điểm mới trong tư duy thu hút đầu tư của địa phương. "Chính vì thế tôi mới lựa chọn lên đây. Tỉnh có tư duy mới về kêu gọi nhà đầu tư", ông Điệp chia sẻ.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI phát biểu tại chương trình.

Ông Phạm Hồng Điệp nhận định, Lào Cai còn nhiều dư địa phát triển công nghiệp nếu ưu tiên phát triển các khu công nghiệp xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero. Đồng thời, địa phương cần kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp vừa và nhỏ, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị. Ông cũng đề xuất dành quỹ đất, xây dựng nhà xưởng để hỗ trợ doanh nghiệp chế biến sâu nông, lâm sản và khoáng sản, qua đó khai thác hiệu quả lợi thế về quế, khoáng sản và cửa khẩu, nâng cao giá trị sản phẩm.

Điểm nhấn của tọa đàm là phiên đối thoại mở giữa lãnh đạo UBND tỉnh, VCCI với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Nhiều vấn đề về thủ tục hành chính, hạ tầng, chính sách thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp được trao đổi thẳng thắn. Đại diện các sở, ngành đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận những đề xuất để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Các doanh nghiệp nước ngoài trình bày tham luận tại tọa đàm.

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh cho biết, tọa đàm đã ghi nhận 4 tham luận chuyên sâu cùng 12 ý kiến trao đổi của các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Các ý kiến tập trung nhận diện những vấn đề cốt lõi trong quá trình phát triển của tỉnh Lào Cai, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, khả thi nhằm khơi thông các nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thành Sinh nhấn mạnh, ngay sau chương trình, tỉnh Lào Cai sẽ chỉ đạo các sở, ngành tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các kiến nghị để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị Trung ương xem xét đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Tỉnh Lào Cai cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn và bình đẳng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển lâu dài.