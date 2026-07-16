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Kinh tế

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Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Dương Hưng

TPO - Từ 15h chiều nay (16/7), giá xăng E10RON95-III tăng 547 đồng/lít lên 20.550 đồng/lít, trong khi dầu diesel tăng mạnh 1.584 đồng/lít, lên mức 23.329 đồng/lít.

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h chiều nay, giá xăng E5RON92 tăng 635 đồng/lít lên mức 19.826 đồng/lít, xăng E10RON95-III tăng 547 đồng/lít lên mức 20.550 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S tăng 1.584 đồng/lít lên mức 23.329 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 724 đồng/kg lên 14.459 đồng/kg,

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, trong kỳ điều hành này, thị trường xăng dầu thế giới chịu tác động bởi hàng loạt yếu tố địa chính trị như căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng, nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn và việc Nga cấm xuất khẩu dầu diesel. Những yếu tố này đã đẩy giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường quốc tế tăng mạnh trong những ngày qua.

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Giá xăng dầu tăng.

Để hạn chế mức tăng của giá bán lẻ trong nước, cơ quan điều hành tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel ở mức 1.500 đồng/lít và dầu mazut 500 đồng/kg. Các mặt hàng xăng sinh học không trích lập và không chi sử dụng quỹ.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện vẫn thấp hơn nhiều nước trong khu vực. Ngày 16/7, giá xăng tại Việt Nam ở mức 20.550 đồng/lít, thấp hơn Thái Lan (27.391 đồng/lít), Campuchia (25.354 đồng/lít), Trung Quốc (29.175 đồng/lít) và thấp hơn rất nhiều so với Lào (42.648 đồng/lít).

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường, đồng thời theo dõi sát diễn biến thế giới để có biện pháp điều hành phù hợp.

Sau hơn một tháng triển khai, xăng E10 đã trở thành mặt hàng chủ lực trên thị trường. Theo Bộ Công Thương, tỷ lệ tiêu thụ E10 hiện chiếm khoảng 94-95% tổng lượng xăng bán ra.

Nhu cầu ethanol nhiên liệu (E100) tăng mạnh cũng đang tạo động lực để các nhà máy ethanol trong nước khôi phục hoạt động, mở rộng sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu phối trộn ngày càng lớn.

Dương Hưng
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