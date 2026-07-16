Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

PNJ sẽ thuê đơn vị quốc tế kiểm định độc lập về kim cương

Ngọc Mai

TPO - Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận Công ty (PNJ) vừa thông qua chủ trương thuê các đơn vị kiểm định quốc tế đánh giá độc lập về chất lượng sản phẩm kim cương, siết toàn bộ quy trình từ nhập khẩu tới sản xuất.

Cụ thể, các đơn vị kểm định độc lập quốc tế được thuê sẽ kiểm định và xác nhận chất lượng sản phẩm của PNJ (bao gồm kim cương và các sản phẩm nữ trang).

kk.jpg
PNJ sẽ thuê các tổ chức quốc tế đánh giá độc lập chất lượng kim cương, rà soát toàn bộ quy trình kinh doanh kim cương.

HĐQT PNJ cũng thông qua chủ trương kiểm toán độc lập toàn bộ quy trình từ nhập khẩu, mua hàng, sản xuất đến kinh doanh kim cương, bao gồm cả các sản phẩm trang sức gắn kim cương.

Phạm vi đánh giá dự kiến bao phủ gần như toàn bộ chuỗi vận hành liên quan đến ngành hàng kim cương của PNJ, từ nguồn kim cương đầu vào, hoạt động thu mua, chế tác cho đến khâu phân phối sản phẩm.

Bên cạnh đó, PNJ cũng thông qua chủ trương thuê đơn vị kiểm toán thuế năm 2025 và cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho công ty.

Những ngày qua, cổ phiếu PNJ liên tục giảm giá. Bên cạnh đó, vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương tiếp tục ghi nhận diễn biến mới, khi một nhân viên kiểm định của Công ty TNHH Một Thành Viên Giám định PNJ (Công ty P-Lab) bị khởi tố và bắt tạm giam.

Liên quan đến vụ án, sau khi ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt vì liên quan đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, ngày 14/7, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố bà Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định của Công ty P-Lab.

Vụ việc trên đã khiến giá cổ phiếu PNJ liên tục lao dốc. Cổ phiếu này mất 6,3% giá trị trong phiên 16/7 về 40.900 đồng/cp - vùng đáy gần 5 năm và giảm tới 35% trong 10 phiên.

Cổ phiếu PNJ liên tục bị khối ngoại bán ròng với khối lượng khoảng 10,8 triệu đơn vi, tương ứng với giá trị khoảng 465 tỷ đồng một tháng qua.

Ngọc Mai
#PNJ #kim cương #kiểm định #bê bối #quy trình #đánh giá #buôn lậu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe