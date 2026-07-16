PNJ sẽ thuê đơn vị quốc tế kiểm định độc lập về kim cương

TPO - Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận Công ty (PNJ) vừa thông qua chủ trương thuê các đơn vị kiểm định quốc tế đánh giá độc lập về chất lượng sản phẩm kim cương, siết toàn bộ quy trình từ nhập khẩu tới sản xuất.

Cụ thể, các đơn vị kểm định độc lập quốc tế được thuê sẽ kiểm định và xác nhận chất lượng sản phẩm của PNJ (bao gồm kim cương và các sản phẩm nữ trang).

PNJ sẽ thuê các tổ chức quốc tế đánh giá độc lập chất lượng kim cương, rà soát toàn bộ quy trình kinh doanh kim cương.

HĐQT PNJ cũng thông qua chủ trương kiểm toán độc lập toàn bộ quy trình từ nhập khẩu, mua hàng, sản xuất đến kinh doanh kim cương, bao gồm cả các sản phẩm trang sức gắn kim cương.

Phạm vi đánh giá dự kiến bao phủ gần như toàn bộ chuỗi vận hành liên quan đến ngành hàng kim cương của PNJ, từ nguồn kim cương đầu vào, hoạt động thu mua, chế tác cho đến khâu phân phối sản phẩm.

Bên cạnh đó, PNJ cũng thông qua chủ trương thuê đơn vị kiểm toán thuế năm 2025 và cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho công ty.

Những ngày qua, cổ phiếu PNJ liên tục giảm giá. Bên cạnh đó, vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương tiếp tục ghi nhận diễn biến mới, khi một nhân viên kiểm định của Công ty TNHH Một Thành Viên Giám định PNJ (Công ty P-Lab) bị khởi tố và bắt tạm giam.

Liên quan đến vụ án, sau khi ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt vì liên quan đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, ngày 14/7, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố bà Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định của Công ty P-Lab.

Vụ việc trên đã khiến giá cổ phiếu PNJ liên tục lao dốc. Cổ phiếu này mất 6,3% giá trị trong phiên 16/7 về 40.900 đồng/cp - vùng đáy gần 5 năm và giảm tới 35% trong 10 phiên.

Cổ phiếu PNJ liên tục bị khối ngoại bán ròng với khối lượng khoảng 10,8 triệu đơn vi, tương ứng với giá trị khoảng 465 tỷ đồng một tháng qua.