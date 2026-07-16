Chủ khách sạn Daewoo tiếp tục khất nợ hơn 3.000 tỷ đồng trái phiếu

TPO - Dù thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, song vẫn còn những doanh nghiệp chìm trong áp lực nợ. Công ty Cổ phần (CTCP) Bông Sen - doanh nghiệp sở hữu 93,6% Khách sạn Hà Nội Daewoo và có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan vừa tiếp tục khất nợ hơn 3.000 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Doanh nghiệp liên quan bà Trương Mỹ Lan chậm thanh toán lãi trái phiếu

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, thị trường trái phiếu vẫn ghi nhận một số trường hợp chậm thanh toán. Đáng chú ý, CTCP Bông Sen - doanh nghiệp có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan vừa tiếp tục công bố thông tin về việc chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán hơn 3.010 tỷ đồng lãi trái phiếu đến hạn. Lý do, tài khoản của doanh nghiệp bị phong tỏa.

Hiện, CTCP Bông Sen còn lưu hành một lô trái phiếu duy nhất mang mã BSECH2126003, phát hành tháng 10/2021 với giá trị 4.800 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và sẽ hết hạn vào ngày 15/10/2026. Đại lý phát hành là Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI).

Từ khi phát hành đến nay, CTCP Bông Sen mới được thanh toán ba kỳ lãi đầu tiên, khoảng 346 tỷ đồng. Các kỳ thanh toán sau đều không thể thực hiện.

Do vi phạm nghĩa vụ thanh toán, lô trái phiếu hiện phải chịu lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn, tương đương khoảng 15,75%/năm, khiến số tiền phải trả tiếp tục tăng. Áp lực càng lớn khi chỉ còn khoảng ba tháng, doanh nghiệp này sẽ phải thanh toán toàn bộ 4.800 tỷ đồng tiền gốc.

Khách sạn Daewoo ở 360 phố Kim Mã, TP. Hà Nội.

Bông Sen từng được biết đến với việc sở hữu nhiều tài sản giá trị tại TPHCM như Khách sạn Bông Sen Sài Gòn, Palace Sài Gòn và Bông Sen Annex. Doanh nghiệp cũng nắm giữ 93,6% cổ phần Khách sạn Hà Nội Daewoo. Năm 2024, khi vụ án liên quan Vạn Thịnh Phát được xét xử, bà Trương Mỹ Lan từng đề nghị cho phép bán khách sạn Daewoo ở Hà Nội để khắc phục hậu quả.

Nửa cuối năm, khoảng 130.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn

Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), 6 tháng đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt hơn 212.700 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu phát hành riêng lẻ vẫn chiếm áp đảo, gái trị gần 188.000 tỷ đồng.

Nửa đầu năm, giá trị trái phiếu do các ngân hàng phát hành chiếm khoảng 50% tổng giá trị phát hành riêng lẻ, theo sau là nhóm bất động sản, với khoảng 40%.

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn tăng vọt trong quý II, đạt gần 170.000 tỷ đồng (tăng 74% so với cùng kỳ). Dữ liệu: HNX, VNDirect Research.

Theo số liệu từ Công ty Chứng khoán VNDirect, tính chung quý II, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt gần 170.000 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị trái phiếu nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng áp đảo với hơn 158.000 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ và tương đương 93,5% tổng giá trị trái phiếu mua lại. Nhóm bất động sản chỉ mua lại khoảng 405 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ.

Về áp lực đáo hạn, khoảng 61.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn trong quý III. Áp lực tiếp tục gia tăng trong quý cuối năm, với khoảng 72.700 tỷ đồng.

Nhóm phân tích của VNDirect cho biết, gần đây, lãi suất phát hành của nhóm bất động sản có xu hướng hạ nhiệt sau khi Nghị định số 200/2026/NĐ-CP có hiệu lực. Quy định về điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chặt chẽ hơn, nâng yêu cầu về xếp hạng tín nhiệm, tài sản bảo đảm và giới hạn đối với nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp.