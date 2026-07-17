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Kinh tế

TKV thúc đẩy hợp tác với Kazakhstan, nghiên cứu tái chế chất thải ngành than theo mô hình kinh tế tuần hoàn

P.V

Sáng 14/7, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã làm việc với Đại sứ quán Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam nhằm trao đổi về dự án hợp tác tái chế chất thải ngành than theo mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng tới nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và phát triển bền vững.

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TKV làm việc với Đại sứ quán Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam về hợp tác tái chế chất thải ngành than theo mô hình kinh tế tuần hoàn

Buổi làm việc do Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân chủ trì. Tham dự có Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam K. Tumysh; ông Yerlan Baizhanov, nguyên Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam, thành viên sáng lập Công ty VSI; Tiến sĩ Cao Đức Phát, Chủ tịch HĐQT Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế, thành viên sáng lập Công ty VSI, cùng các chuyên gia, đối tác. Về phía TKV có Phó Tổng giám đốc Trần Hải Bình và đại diện các ban chuyên môn.

Tại buổi làm việc, ông Yerlan Baizhanov giới thiệu dự án xây dựng tổ hợp công nghiệp tại Việt Nam theo mô hình kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công nghệ sản xuất hợp kim Ferro-Silico-Aluminium (FeSiAl). Đây là loại hợp kim sử dụng trong luyện thép để khử oxy và tạp chất.

Điểm đáng chú ý của công nghệ là tận dụng vỏ trấu cùng đất đá thải phát sinh trong quá trình khai thác, chế biến than để sản xuất hợp kim FeSiAl có giá trị kinh tế cao. Giải pháp này không chỉ góp phần giảm lượng chất thải công nghiệp mà còn nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn.

Trao đổi với đoàn công tác, Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân cho biết mỗi năm Tập đoàn phát sinh khoảng 150 triệu m³ đất đá thải cùng hàng chục triệu tấn bã thải sau tuyển than. Theo định hướng phát triển xanh, TKV đang đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp biến những nguồn chất thải này thành tài nguyên phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế.

Ngoài đất đá thải và bã thải tuyển than, TKV còn sở hữu nguồn bùn đỏ từ khai thác, chế biến bauxite và các hồ quặng đuôi tại các mỏ sắt, mỏ đồng. Với hàm lượng sắt, nhôm và silic cao, đây được đánh giá là nguồn nguyên liệu tiềm năng cho các công nghệ tái chế và sản xuất vật liệu mới.

Đánh giá cao ý nghĩa của dự án, Chủ tịch HĐTV TKV khẳng định Tập đoàn ủng hộ chủ trương hợp tác nghiên cứu triển khai bởi đây là hướng đi phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn và mục tiêu giảm phát thải, bảo vệ môi trường. Ông cũng cho biết TKV có đủ năng lực cung cấp nguồn nguyên liệu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của dự án.

Lãnh đạo TKV đề nghị Công ty VSI chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương, đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh, để hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Đồng thời, Tập đoàn sẽ tạo điều kiện cho đoàn chuyên gia khảo sát thực địa tại các bãi thải mỏ than và hồ bùn đỏ nhằm xây dựng phương án đầu tư khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế.

Trong thời gian tới, TKV sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sâu hơn đặc tính hóa học của đất đá thải, bã thải than và bùn đỏ để phục vụ quá trình hợp tác, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa chất thải trở thành nguồn tài nguyên mới trong chuỗi sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

P.V
#TKV #Kazakhstan #tái chế chất thải #kinh tế tuần hoàn #bền vững #ngành than

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