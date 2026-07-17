Cảnh lũ đổ về như thác tại Mường Than, Lai Châu

TPO - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, sáng 17/7, một đoạn đường dài khoảng 800m trên tuyến Quốc lộ 32 qua xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã bị ngập sâu khiến giao thông qua khu vực này hoàn toàn bị tê liệt.

Ghi nhanh từ hiện trường cho thấy, sự cố xảy ra tại đoạn Km 354 trên Quốc lộ 32, thuộc địa phận bản Che Bó, Đội 11, xã Mường Than kéo dài khoảng 800m, bắt đầu từ khu vực Bãi đá Phương Nhung đến đường vào bản Chít.

Nước lũ cuồn cuộn kèm theo một lượng lớn bùn đất, cành cây gãy đổ từ trên cao tràn ngập toàn bộ mặt đường. Hiện địa phương đang thống kê thiệt hại. Thông tin cho hay, lực lượng công an đang triển khai cứu một số người đang mắc kẹt trong khu vực lũ.

Tại thời điểm này, các phương tiện tạm thời không thể đi qua đoạn đường nguy hiểm này.

UBND xã Mường Than khuyến cáo, người điều khiển phương tiện giao thông có lộ trình qua tuyến Quốc lộ 32 (đoạn qua bản Che Bó) cần chủ động cập nhật thông tin, tạm thời tìm các tuyến đường tránh hoặc dừng đỗ tại vị trí an toàn theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.