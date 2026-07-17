4 nghệ sĩ thiệt mạng trong vụ cháy quán bar

TPO - Ít nhất 33 người thiệt mạng (bao gồm bốn thành viên ban nhạc Tossakan) trong vụ cháy xảy ra tại quán bar Rong Beer Na Lat Phrao, quận Chatuchak (Bangkok, Thái Lan) ngày 12/7.

Theo CH7 News, vụ cháy xảy ra tại một quán bar ở quận Chatuchak, Bangkok, Thái Lan ngày 12/7. Nhân chứng cho biết họ nghe tiếng nổ lớn trước khi lửa bùng phát từ khu vực gần sân khấu. Khói đen lan kín không gian chỉ trong vài chục giây, hàng trăm người hoảng loạn tìm đường thoát thân. Lực lượng cứu hỏa mất khoảng 30 phút để khống chế đám cháy.

Số người thiệt mạng sau vụ hỏa hoạn đã tăng lên 33 người, và hơn 70 người bị thương (cập nhật ngày 16/7). Phần lớn nạn nhân tử vong do hít phải khói độc, số còn lại bị bỏng nặng và không qua khỏi sau thời gian điều trị.

Ban nhạc Tossakan có 11 thành viên và là gương mặt quen thuộc tại quán bar vào mỗi tối Chủ nhật. Sau vụ việc, ban nhạc xác nhận 4 thành viên đã qua đời, gồm nữ ca sĩ Breeze, tay trống Nattapat Thamnita, nghệ sĩ keyboard Pruttipong Phutmon và giọng ca chính Thitiwat Kaewkanha.

Bốn nghệ sĩ thuộc ban nhạc Tossakan qua đời trong vụ cháy quán bar ngày

"Chúng tôi mất đi những người anh em trong gia đình Tossakan. Xin cảm ơn tất cả lời động viên và cầu nguyện dành cho họ", ban nhạc thông báo, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân khác.

Theo CH7 News, Breeze là thành viên đầu tiên được xác nhận thiệt mạng. Cô tử vong ngay tại hiện trường khi lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực sân khấu. Nhiều đồng nghiệp bàng hoàng, do ít giờ trước cô vẫn đăng tải hình ảnh chuẩn bị cho buổi biểu diễn.

Tay trống Nattapat Thamnita được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Khaosod cho biết nam nghệ sĩ bị bỏng nặng, tổn thương phổi do hít nhiều khói, gãy nhiều xương sườn và phải thở máy tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Dù bác sĩ nỗ lực cứu chữa trong nhiều ngày, anh không qua khỏi vì suy đa tạng.

Nghệ sĩ organ Pruttipong Phutmon ban đầu được đồng nghiệp và người thân tin rằng đã thoát ra ngoài, sơ cứu ở bệnh viện. Sau khi lực lượng chức năng rà soát hiện trường, thi thể của anh được tìm thấy bên trong quán bar. Thông tin này khiến gia đình và các thành viên Tossakan suy sụp.

Đến ngày 16/7, Tossakan tiếp tục thông báo giọng ca chính Thitiwat Kaewkanha qua đời sau nhiều ngày điều trị. Theo CH7 News, nam ca sĩ bị bỏng hơn 80% cơ thể. Bác sĩ tiến hành nhiều biện pháp hồi sức tích cực nhưng không thể cứu sống anh.

Trưởng nhóm Tossakan cho biết các thành viên ban nhạc là những người đầu tiên phát hiện bất thường: "Lúc đó tôi đứng phía dưới sân khấu. Mọi thứ hỗn loạn chỉ khoảng 10-15 giây sau đó. Khách đồng loạt thoát thân bằng cửa thoát hiểm trước và sau. Chúng tôi liên tục hô lớn để mọi người bỏ chạy".

Thành viên ban nhạc cho biết ngọn lửa lan nhanh hơn mọi người tưởng tượng. Khói dày đặc khiến tầm nhìn gần như bằng không, nhiều người ngã xuống trong lúc chen lấn tìm lối thoát.

Vụ cháy được đánh giá là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất tại các cơ sở giải trí ở Bangkok trong nhiều năm qua. Hàng nghìn người dân Thái Lan đã để lại lời chia buồn dưới các bài đăng của Tossakan, tưởng nhớ bốn nghệ sĩ đã thiệt mạng khi đang biểu diễn phục vụ khán giả.

Bangkok Post đưa tin cảnh sát đang tập trung điều tra hệ thống điện, vật liệu cách âm trên trần quán bar cũng như việc bố trí lối thoát hiểm. Một số nhân chứng khai cửa thoát hiểm phía sau bị che khuất bởi đồ đạc, khiến nhiều người mắc kẹt khi tìm đường thoát.

Trong cuộc họp báo sau khi thị sát hiện trường, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt khẳng định chính quyền kiểm tra toàn diện các cơ sở giải trí trên địa bàn sau thảm kịch. Giới chức Thái Lan yêu cầu làm rõ trách nhiệm chủ quán và cá nhân liên quan nếu phát hiện vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.