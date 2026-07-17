Cựu vận động viên Phạm Như Phương bỏ thi

TPO - Sau ồn ào liên quan đến việc phát tán video riêng tư, cựu vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương (Louis Phạm) quyết định rút khỏi chương trình The Face Việt Nam 2026.

Phạm Như Phương sang Mỹ sau ồn ào

Cựu vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương (Louis Phạm) tuyên bố rút khỏi chương trình truyền hình thực tế The Face Việt Nam sau ồn ào về đời tư.



Theo Phạm Như Phương, quyết định rút khỏi chương trình khiến cô đắn đo và suy nghĩ nhiều vì trước đó đã dành nhiều tâm huyết cho The Face Việt Nam. Danh sách 100 thí sinh có cơ hội vào nhà chung được đăng tải trên fanpage chương trình không có tên của cựu vận động viên thể dục dụng cụ.

Phạm Như Phương được mệnh danh cô gái vàng thể thao.

"Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi nghĩ rằng cần cho bản thân một khoảng lặng để chậm lại, nhìn nhận mọi thứ và cân bằng lại cuộc sống. Đầu tháng 8 tới, tôi sẽ sang Mỹ. Tuy nhiên, mọi hoạt động và công việc vẫn diễn ra bình thường", Phạm Như Phương chia sẻ.

Quyết định rút khỏi The Face được đưa ra sau khi video riêng tư của Phạm Như Phương và bạn trai bị phát tán trên mạng. Vụ việc trở thành tâm điểm, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Thông tin về Phạm Như Phương xuất hiện dày đặc trên bảng tìm kiếm của các nền tảng mạng xã hội.

Hôm 15/7, Phạm Như Phương đăng tải hình ảnh có mặt tại cơ quan chức năng, đồng thời cho biết đã chuẩn bị các vi bằng và hồ sơ cần thiết. Hot girl thể dục dụng cụ cũng khẳng định bản thân không cố ý phát tán bất kỳ nội dung riêng tư nào và là người bị hại trong sự việc.

Phạm Như Phương nhiều lần khoe cuộc sống sang chảnh bên bạn trai.

Cô cho biết những hình ảnh, video đang lan truyền được ghi lại từ nhiều năm trước, chưa từng được phép công khai và nghi ngờ dữ liệu cá nhân đã bị xâm nhập hoặc đánh cắp từ các thiết bị cũ.

Phạm Như Phương sinh năm 2003, từng là thành viên đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia với nhiều thành tích nổi bật như huy chương vàng Olympic trẻ 2018, hai huy chương bạc đồng đội và xà lệch, huy chương đồng cầu thăng bằng và tự do tại SEA Games 31. Sau khi vướng ồn ào bị gạch tên trong đợt tập trung đầu năm 2024, Như Phương làm đơn xin giải nghệ.

'Phạm Như Phương tài năng nhưng không có người định hướng'

Ở tuổi 20, Phạm Như Phương chuyển hướng sang hoạt động với vai trò KOL và nhà sáng tạo nội dung. Hiện cô sở hữu hơn 1,3 triệu người theo dõi trên TikTok.

Ở buổi casting khu vực miền Bắc của The Face Việt Nam 2026, Phạm Như Phương gây chú ý nhờ phong thái tự tin. Ban giám khảo của chương trình cũng dành nhiều lời khen cho cựu vận động viên.

Phạm Như Phương trải qua các vòng thử thách như catwalk với trang phục tự chọn, quay video quảng bá sản phẩm để chinh phục dàn huấn luyện viên. Cô gái sinh năm 2003 không có chiều cao quá nổi trội nhưng biết tận dụng lợi thế hình thể của vận động viên và kỹ năng thể dục dụng cụ để trở nên nổi bật ở chương trình.

Quyết định rút khỏi The Face được đưa ra sau khi video riêng tư của Phạm Như Phương và bạn trai bị phát tán trên mạng.

Trong buổi casting, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường nhận xét Phạm Như Phương là cô gái tài năng nhưng không có người định hướng nên đã có những va vấp đầu đời.

Tuy nhiên, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường vẫn trân trọng Phạm Như Phương ở sức bền bỉ và tính kỷ luật, mong muốn cô dùng tài năng để thay đổi góc nhìn của mọi người. Qua đó, Phạm Như Phương cũng nhận được tấm vé đi tiếp sau vòng tuyển chọn, có cơ hội bước vào nhà chung.

Thời điểm casting, Phạm Như Phương cho biết muốn mang đến phiên bản mới tới khán giả. "Từ sàn đấu thể thao đến sân khấu runway sẽ là chặng đường rất khác - nơi tôi bước ra khỏi vùng an toàn", Phạm Như Phương nói.

Theo cô, tham gia lĩnh vực mới là cơ hội để rèn luyện, hướng tới sự chuyên nghiệp trong lựa chọn công việc mới, đồng thời truyền cảm hứng tới người trẻ.

Đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm vắng bóng, The Face Việt Nam 2026 khởi động với vòng sơ tuyển khu vực miền Bắc vào ngày 7/6.

Hàng trăm thí sinh với nhiều màu sắc đa dạng đăng ký tham dự, tăng thêm sức nóng cho cuộc đua. Bộ tứ quyền lực gồm host Đỗ Mạnh Cường, siêu mẫu Anh Thư, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Hoa hậu H’Hen Niê cùng khuấy động bầu không khí tuyển chọn và khởi động hành trình tìm kiếm thế hệ người mẫu mới.

Chiều 27/6, vòng sơ tuyển mở rộng khu vực miền Nam chính thức diễn ra tại TPHCM. Không chỉ có những gương mặt người mẫu mới, mùa giải chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt cái tên quen mặt trên mạng xã hội, nghệ sĩ trẻ như Emma Nhất Khanh, Lãnh Thanh.