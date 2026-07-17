Xử lý 4 tấn thóc lúa sau đêm thời trang lớn chưa từng có

TPO - Gần 4 tấn lúa thật phủ kín runway, loạt thiết kế theo xu hướng xuyên thấu, ánh kim cùng sự xuất hiện của gần 100 hoa hậu, á hậu, nam vương và thí sinh MGVN tạo điểm nhấn cho sàn diễn đậm chất lễ hội truyền thống.

4 tấn lúa, hàng trăm kg cỏ khô xử lý ra sao?

Sau đêm thời trang thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam diễn ra tối 15/7, từ khóa về đêm Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) 15 tăng vọt lượt tìm kiếm lên 5.000% trên Gooogle Trends. Hình ảnh, thông tin về đêm diễn cũng xuất hiện dày trên Facebook, TikTok, ghi nhận mùa thi thành công.

Để tạo được hiệu ứng viral, đạo diễn Hoàng Nhật Nam - tổng đạo diễn chương trình - cho biết anh ấp ủ ý tưởng "làm điều chưa từng có", mượn hình ảnh đất khô cằn, cỏ khô và hình ảnh hạt lúa để thể hiện cho sự nảy nở, tái sinh. Từ đó, ê-kíp táo bạo mang lên sân khấu VBFF 15 gồm 4 tấn lúa thật, kết hợp với cỏ tranh.

Toàn bộ số lúa được thu mua từ ở Tiền Giang, vận chuyển về TPHCM để trải kín mặt runway. Ê-kíp sử dụng dụng cụ tạo những đường gợn sóng đều nhau trên bề mặt, gợi hình ảnh ngày lúa chín vàng.

Xen kẽ giữa những dải lúa là cỏ tranh ngả vàng, thân cây khô và các mảng đất nứt, tạo nên không gian lấy cảm hứng từ thiên nhiên trong thời điểm khô hạn, chờ ngày tái sinh.

Việc đưa lượng lớn lúa thật lên sân khấu kéo theo nhiều yêu cầu về bảo quản. Chỉ riêng khâu tìm nguồn nguyên liệu đã mất nhiều thời gian đảm bảo màu sắc đồng đều, đủ số lượng.

Sau khoảng 180 phút diễn ra, hàng chục thành viên ê-kíp thực hiện công tác thu gom toàn bộ số lúa trên runway. Phần lúa được cào tơi, trải mỏng và hong khô trước khi chuyển tới đơn vị chuyên môn.

Đại diện ban tổ chức cho biết toàn bộ gần 4 tấn lúa được tái sử dụng để sản xuất, phân bón hữu cơ, thay vì thải bỏ sau một đêm diễn. Phương án này được chuẩn bị từ trước nhằm hạn chế lãng phí nông sản và giảm lượng chất thải phát sinh sau sự kiện.

Trang phục xuyên thấu phủ kín sàn diễn

Bên cạnh sân khấu phủ gần 4 tấn lúa, VBFF gây chú ý khi lăng xê hàng loạt xu hướng thời trang dạ hội. Chất liệu xuyên thấu, corset định hình, kỹ thuật đính kết thủ công, hoa 3D và bề mặt bắt sáng xuất hiện xuyên suốt năm bộ sưu tập.

Các nhà thiết kế khai thác bảng màu chuyển dần từ trắng, kem, nude, vàng champagne, ánh kim đến sắc đen. Những gam màu trung tính được đặt trên nền sân khấu phủ lúa vàng giúp các thiết kế nổi bật hơn dưới hệ thống ánh sáng.

Thiết kế sử dụng chất liệu mềm rũ cùng các tông màu nhẹ, hướng đến vẻ đẹp tự nhiên. Say gây ấn tượng với sắc trắng, kỹ thuật draping và hoa 3D. Trong khi đó, Inside tập trung vào corset, gam nude, beige và chất liệu xuyên thấu nhằm tôn đường nét cơ thể. Với The Reverie, NTK khai thác mạnh ánh kim, tua rua, pha lê và các chi tiết đính kết thủ công.

Dù mang đặc trưng rõ rệt trong từng thiết kế, các bộ sưu tập được kết nối bằng chủ đề "Love My Skin", tạo dòng chảy thống nhất xuyên suốt đêm diễn.