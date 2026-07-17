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Thế giới

Mỹ không kích 5 cây cầu ở Iran

Quỳnh Như

TPO - Mỹ tiếp tục mở đợt không kích đêm thứ sáu liên tiếp nhằm vào Iran, nhắm vào 5 cây cầu chiến lược cùng nhiều mục tiêu tại miền nam nước này.

Đêm ngày 16, rạng sáng 17/7, quân đội Mỹ tiến hành một loạt cuộc không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu tại miền nam và đông nam Iran, đánh dấu đêm thứ sáu liên tiếp Washington triển khai các hoạt động quân sự nhằm vào nước này.

Theo truyền thông nhà nước Iran, các cuộc tấn công đã nhắm vào 5 cây cầu có ý nghĩa chiến lược đối với hệ thống hậu cần và khả năng cơ động quân sự của Iran, cùng nhiều địa điểm tại các tỉnh Hormozgan, Khuzestan và khu vực đông nam nước này.

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Hình ảnh một cây cầu bị hư hại sau các cuộc không kích của Mỹ, tại tỉnh Hormozgan, Iran hôm thứ Năm. Nguồn: IRIB

Đài truyền hình quốc gia IRIB cho biết một cuộc không kích vào khu dân cư tại thành phố cảng Bandar Abbas khiến 1 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Ngoài ra, một cuộc tấn công riêng biệt của Mỹ đã nhắm vào hai cây cầu gần Bandar Khamir thuộc tỉnh Hormozgan, khiến 7 người thiệt mạng và 9 người bị thương.

Hãng tin Fars sau đó cho biết tổng cộng có 5 cây cầu bị Mỹ tấn công, trong đó có cầu Gariveh, cầu Kahurestan và cầu Bandar Abbas-Shiraz. Đây đều là các tuyến giao thông quan trọng phục vụ vận tải nội địa cũng như hoạt động hậu cần quân sự của Iran.

Theo Tasnim, vụ tấn công vào cầu Bandar Abbas-Shiraz đã khiến nhiều khu vực lân cận bị mất điện.

Hàng loạt vụ nổ tại nhiều địa phương

Truyền thông Iran đồng loạt ghi nhận nhiều vụ nổ xảy ra tại các địa phương ở miền nam nước này.

IRIB cho biết có bốn vụ nổ dọc bờ biển Qeshm, trong khi Tasnim đưa tin thêm một vụ nổ lớn xảy ra tại thành phố Sirik, tỉnh Hormozgan. Ba tiếng nổ khác được ghi nhận ở phía tây Bandar Abbas và hai vụ nổ tại thành phố Bushehr.

Video được cho là ghi lại hậu quả sau một cuộc tấn công của Mỹ. Nguồn: Tasnim

Hãng tin Mehr công bố hình ảnh hiện trường sau một cuộc tấn công ở Bandar Abbas, cho biết các thông tin ban đầu cho thấy một tháp viễn thông có thể đã trở thành mục tiêu, song chưa có xác nhận chính thức.

Ngoài ra, một vụ nổ khác cũng xuất hiện gần sân bay Iranshahr ở đông nam Iran. Trong khi đó, giới chức tỉnh Khuzestan xác nhận nhiều khu vực quanh thành phố Ahvaz cũng bị Mỹ tấn công.

Iran tuyên bố đáp trả Mỹ

Sau các đợt không kích, quân đội Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực.

Theo văn phòng quan hệ công chúng quân đội Iran, các đơn vị Iran đã tập kích một đơn vị triển khai quân cùng các trung tâm hậu cần của quân đội Mỹ tại Kuwait.

Trong một tuyên bố khác được công bố vào sáng 17/7, Tehran cho biết lực lượng nước này đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào trung tâm chỉ huy tác chiến đặc biệt của Mỹ tại căn cứ al-Tanf ở Syria.

Iran tuyên bố đã phá hủy một hệ thống radar, nhiều trực thăng tác chiến đặc biệt và gây thương vong cho lực lượng Mỹ. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa bình luận về các thông tin này.

Quỳnh Như
CNN
#Mỹ #Iran #không kích #cầu chiến lược #tấn công #hậu cần #quân sự #Trung Đông

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