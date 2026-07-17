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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Nhóm PV

TPO - Chiều 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương và thăm, kiểm tra lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Chiều 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Buổi lễ được tổ chức trong khuôn khổ Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Đây cũng là dịp để Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục tri ân, tưởng nhớ và đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt các cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương và thăm, kiểm tra lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM). (Ảnh: Ngô Tùng)

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Buổi lễ chiều nay được chia làm hai phần. Phần đầu là Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Nhà quàn hài cốt liệt sĩ, cùng nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

Sau đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác sẽ thăm, kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

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Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Quân khu 7, báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Ngô Tùng)

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kính cẩn dâng vòng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Ngô Tùng)
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Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Ngô Tùng)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thăm, kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Ngô Tùng)

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên vẫn đang được các lực lượng triển khai theo đúng kế hoạch.

Trong ngày 16/7, lực lượng chức năng tập trung mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía khu vực hồ nước nhằm tiếp tục xác minh các dấu vết, thông tin liên quan. Song song đó, đơn vị tiến hành gia cố khu vực gần Bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng để bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện thi công, phục vụ công tác tìm kiếm trong những ngày tiếp theo.

Trong ngày 17/7, Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch.

Theo thống kê của Bộ Tư lệnh TPHCM, tính đến hết ngày 15/7, các lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 93 hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Nhóm PV
#Công viên Lê Thị Riêng #Liệt sĩ #Quy tập hài cốt #TPHCM #kiểm tra #Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm

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