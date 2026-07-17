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Phát hiện thi thể bé gái sơ sinh trong rừng phòng hộ

Thái Lâm

TPO - Sau khi phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh bị bỏ lại trong khu vực rừng phòng hộ Đắk Glong - Gia Nghĩa, Công an phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc điều tra.

Ngày 17/7, lãnh đạo UBND phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo Công an phường khẩn trương xác minh, điều tra vụ phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh tại khu vực rừng phòng hộ Đắk Glong - Gia Nghĩa, thuộc tổ dân phố Nghĩa Tín.

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Hiện trường xảy ra vụ việc.

Trước đó, ngày 16/7, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại khu vực trên. Qua khám nghiệm, xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định bé gái đã tử vong khoảng 2-5 ngày trước thời điểm được phát hiện.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an phường Bắc Gia Nghĩa đã công bố hình ảnh các vật dụng thu giữ tại hiện trường nhằm hỗ trợ nhận dạng, truy tìm thân nhân và làm rõ các tình tiết liên quan.

Cơ quan công an đề nghị người dân nếu biết thông tin về cháu bé, người mẹ hoặc gia đình có trẻ sơ sinh nhưng không rõ tung tích, hoặc có bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ việc, khẩn trương liên hệ Công an phường Bắc Gia Nghĩa để phối hợp cung cấp, phục vụ điều tra.

Thái Lâm
#bé gái sơ sinh #Đắk Glong #điều tra #tử vong #rừng phòng hộ #Lâm Đồng

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