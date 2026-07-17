Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ lật xe khách trên cao tốc khiến 4 người tử vong

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện ngày 17/7 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Vào lúc 00h20 phút ngày 17/7 xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Km197+900 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, thuộc địa bàn xã Chương Dương, thành phố Hà Nội. Xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát 20C-117.22 tự lật xe, hậu quả làm chết 4 người và bị thương nhiều người.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và lực lượng công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Hà

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Đồng thời trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập; khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn giao thông nêu trên theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Thành phố Hà Nội cần phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với xe ô tô thuộc phạm vi quản lý trong vụ tai nạn nêu trên; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm (nếu có).

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên.

Thủ tướng lưu ý xử lý nghiêm đối với lái xe, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân có liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, an toàn của phương tiện, việc chấp hành quy định của lái xe... trong vụ tai nạn nêu trên.