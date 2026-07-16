Clip: Xe khách vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn trên đường đèo

TPO - Camera hành trình ghi lại vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 phương tiện xảy ra tại Km40+450 Quốc lộ 28B, đoạn qua thôn Ka Lon, xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng).

Vụ tai nạn xảy ra chiều 12/7 khiến lưu thông trên đèo Đại Ninh ùn tắc nghiêm trọng.

Hình ảnh camera hành trình cho thấy chiếc xe khách khi vượt một ô tô con chạy cùng chiều phía trước, xe này đã lấn làn dẫn tới va chạm với một xe tải chạy hướng ngược lại.

Sau cú va chạm, xe khách tiếp tục tông vào ô tô con phía trước, làm xe này bị đẩy trượt, va chạm với xe tải và một ô tô khác. Tình huống tạo thành vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 phương tiện hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe xe khách có gắn camera đã vi phạm quy tắc vượt xe, thực hiện vượt xe khác không đảm bảo an toàn tại nơi đường quanh co, tầm nhìn bị hạn chế, phía trước có xe chạy chiều ngược lại.