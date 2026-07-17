TPHCM họp mặt, tri ân người có công với cách mạng

TPO - Chăm lo người có công với cách mạng không chỉ là thực hiện một chính sách an sinh xã hội đơn thuần, mà còn là trách nhiệm chính trị, là mệnh lệnh từ trái tim, là thước đo của sự phát triển văn minh và nhân văn.

Sáng 17/7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình họp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Dự buổi họp mặt có Trung tướng Lê Xuân Thế - Tư lệnh Quân khu 7, ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, ông Vũ Xuân Hân - Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Nội vụ) cùng 167 đại biểu người có công tiêu biểu, đại diện cho hơn 350.000 người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn TPHCM.

Đại biểu người có công với cách mạng dự buổi họp mặt. (Ảnh: Ngô Tùng)

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm tự hào của thành phố mà còn là biểu tượng sinh động của lòng yêu nước, của ý chí kiên cường và đức hy sinh cao cả của con người Việt Nam; là những tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi noi theo.

Hòa bình, độc lập, thống nhất và những thành tựu của đất nước hôm nay đều được đánh đổi bằng máu xương, bằng lòng quả cảm và sự cống hiến của các thế hệ đi trước.

Ông Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cùng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao quà tri ân thương binh, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhắc lại, truyền thống yêu nước, cách mạng và nghĩa tình đã luôn được bồi đắp từ những hy sinh cao cả ấy. Do đó, chăm lo người có công không chỉ là thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn là trách nhiệm chính trị, là bổn phận đạo lý và là tình cảm biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, thành phố luôn quan tâm ban hành nhiều chính sách đặc thù, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.

“Chăm lo người có công với cách mạng không chỉ là thực hiện một chính sách an sinh xã hội đơn thuần, mà còn là trách nhiệm chính trị, là mệnh lệnh từ trái tim, là thước đo của sự phát triển văn minh và nhân văn. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, TPHCM luôn phải là thành phố của nghĩa tình, của sự sẻ chia và của lòng biết ơn”, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (thứ 5 từ trái qua) tặng quà tri ân các vị lão thành cách mạng.

TPHCM khẳng định chăm lo người có công với cách mạng không chỉ là thực hiện một chính sách an sinh xã hội đơn thuần, mà còn là trách nhiệm chính trị, là mệnh lệnh từ trái tim.

Chủ tịch HĐND TPHCM khẳng định, TPHCM sẽ dành sự quan tâm nhiều hơn cho công tác giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ. Thành phố cũng mong muốn quý Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, bằng uy tín, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của mình, tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc, là những người truyền lửa cho thế hệ trẻ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng thành phố trên chặng đường phát triển mới.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Hồi Sinh - thương binh hạng 4/4, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, cho biết mỗi khi nhìn thấy các thế hệ trẻ được học tập, lao động trong một đất nước hòa bình, phát triển, mỗi khi chứng kiến thành phố ngày càng đổi mới, văn minh và hiện đại, ông càng cảm nhận sâu sắc rằng những sự hy sinh của lớp người đi trước đều có ý nghĩa.

Ông Trần Hồi Sinh khẳng định đó cũng là niềm an ủi, nguồn động viên để những người có công luôn giữ vững niềm tin, tiếp tục sống có ích, làm gương cho con cháu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong giai đoạn mới, khi TPHCM đang bước vào chặng đường phát triển với nhiều thời cơ và khát vọng lớn, ông Trần Hồi Sinh tin tưởng rằng truyền thống yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ.

Đại diện cho thế hệ trẻ, em Huỳnh Anh Thư - Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Phú Nhuận, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2023, khẳng định chính những con người bình dị đã lựa chọn đặt lợi ích của dân tộc lên trên hạnh phúc riêng của bản thân đã nuôi dưỡng trong em lòng biết ơn, tri ân, niềm tự hào dân tộc và ý thức phải sống có trách nhiệm hơn với đất nước, với thành phố và với thế hệ đi trước.

Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Phú Nhuận Huỳnh Anh Thư phát biểu tri ân các thế hệ lão thành cách mạng.

Bạn trẻ cụ thể hóa công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa bằng những hành động thiết thực.

Em Huỳnh Anh Thư chia sẻ, chiến tranh dù đã lùi vào dĩ vãng nhưng hậu quả của nó vẫn âm ỉ, hằn sâu thành những vết sẹo trên da thịt của những người lính trở về, trong những gia đình vẫn mang nỗi đau mất người thân. Những điều này càng khiến những bạn trẻ thấm thía rằng độc lập, tự do và hòa bình hôm nay thật sự đẹp và đáng trân quý.

“Chúng cháu hiểu rằng thế hệ của mình có trách nhiệm giữ gìn thành quả của hòa bình bằng tri thức, bản lĩnh và tinh thần đổi mới sáng tạo, phải luôn khát vọng, vươn lên góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh”, em Huỳnh Anh Thư nói và nhìn nhận đây chính là những cách làm thiết thực nhất để tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, để những hy sinh to lớn của các cô, các chú tiếp tục được viết tiếp bằng những thành quả phát triển của hôm nay và mai sau.