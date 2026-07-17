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Sức khỏe

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Bộ Y tế thu hồi trên toàn quốc 5 mỹ phẩm chăm sóc da của Kencare Việt Nam

Hà Minh

TPO - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên phạm vi toàn quốc 5 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Kencare Việt Nam đưa ra trên thị trường.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Công ty TNHH Kencare Việt Nam về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc 5 sản phẩm mỹ phẩm do doanh nghiệp này đưa ra thị trường.

Theo Cục Quản lý Dược, 5 sản phẩm bị thu hồi gồm 2 sản phẩm thuộc dòng P’CELL là Bio-Stem Collagen Plus và Bio-Stem Filler, cùng 3 sản phẩm thuộc dòng Juviskincare gồm JuviGrows, JuviFill và JuviPro2.

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Danh sách 5 sản phẩm bị thu hồi.

Nguyên nhân bị đình chỉ lưu hành và thu hồi là các sản phẩm được lưu hành với Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng hồ sơ không đầy đủ theo quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm.

Đây đều là các sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc và phục hồi da chuyên sâu, được giới thiệu với nhiều công dụng như dưỡng ẩm, phục hồi và tái tạo da, hỗ trợ tăng sinh collagen, chống lão hóa, cải thiện nếp nhăn cũng như hỗ trợ phục hồi da sau các thủ thuật thẩm mỹ.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo tới các cơ sở kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 5 sản phẩm nêu trên, đồng thời hoàn trả sản phẩm cho đơn vị cung ứng.

Bên cạnh đó, các Sở Y tế có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quyết định thu hồi và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Công ty TNHH Kencare Việt Nam, Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp thông báo thu hồi tới toàn bộ các đơn vị phân phối và sử dụng sản phẩm, tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm không đáp ứng quy định. Báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/8/2026.

Cục Quản lý Dược cũng giao Sở Y tế TP Hà Nội giám sát việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy của Công ty TNHH Kencare Việt Nam, đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục trước ngày 30/8/2026.

Hà Minh
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