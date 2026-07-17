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Pháp luật

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Dàn cảnh mua bán dâm, dùng vũ lực đe dọa ép khách vào quán nước để cưỡng đoạt tài sản

Văn Quân

TPO - Bốn đối tượng tại xã Nghĩa Trung, TP.Đồng Nai đã dàn dựng việc mua bán dâm, sau đó đe dọa sử dụng vũ lực nhằm ép khách đến quán uống nước giao nộp tiền.

Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1979, thường trú xã Phước Hòa, TP.HCM), Trần Thanh Tùng (SN 1992, thường trú phường Phước Long, TP.Đồng Nai), Hồ Minh Văn (SN 1989, thường trú xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1990, thường trú xã Nghĩa Trung, TP.Đồng Nai) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

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Lực lượng công an đọc lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thúy (ảnh; CAĐN)

Cùng với việc tạm giữ các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Thanh Thúy nhằm phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Công an xã Nghĩa Trung tiếp nhận tin báo của nạn nhân về việc bị một nhóm đối tượng tại quán cà phê Thanh Thư (thôn Sao Bọng, xã Nghĩa Trung) dàn dựng kịch bản để cưỡng đoạt tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nghĩa Trung đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy xét, đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

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Các đối tượng Thuý, Tùng, Văn, Thuận tại cơ quan công an (ảnh:CAĐN)

Bước đầu, tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã dàn dựng việc mua bán dâm, sau đó đe dọa sử dụng vũ lực nhằm ép khách đến quán uống nước giao nộp tài sản gồm số tiền 1.550.000 đồng và 1 điện thoai trị giá giá 3.200.000 đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Văn Quân
#cưỡng đoạt tài sản #dàn cảnh mua bán dâm #Nghĩa Trung #đồng Nai #công an

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