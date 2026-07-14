Du khách 'tố' bị dàn cảnh cướp giật tài sản gần tháp Tam Thắng

TPO - Ngay sau phản ánh của du khách trên mạng xã hội về việc bị một nhóm người dàn cảnh cướp giật tài sản tại khu vực tháp Tam Thắng, chủ tịch UBND phường Vũng Tàu đã yêu cầu xác minh, truy xét.

Ngày 14/7, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin du khách phản ánh bị dàn cảnh cướp tài sản ở khu vực tháp Tam Thắng.

Du khách phản ánh bị dàn cảnh cướp tại tháp Tam Thắng trên mạng xã hội

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện bài viết phản ánh: Khoảng 19 giờ ngày 12/7, một nhóm khoảng 7 - 8 người có hành vi chen lấn, xô đẩy để dàn cảnh cướp giật, trộm cắp dây chuyền của du khách tại khu vực tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Thông tin đăng tải khiến nhiều người dân, du khách lo ngại về tình hình an ninh trật tự, đồng thời ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Trước thông tin trên, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu Vũ Hồng Thuấn yêu cầu Công an phường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh vụ việc.

Tháp Tam Thắng - địa điểm thu hút người dân, du khách đến vui chơi, check-in

Đồng thời, tiến hành trích xuất dữ liệu camera an ninh tại tháp Tam Thắng và các khu vực lân cận để nhận diện, truy xét, bắt giữ các nghi can (nếu có) thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó lãnh đạo phường yêu cầu tăng cường tuần tra từ 17 đến 23 giờ hằng ngày, nhất là vào cuối tuần và tại các điểm tập trung đông du khách nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi móc túi, cướp giật, gây rối trật tự công cộng.

Đối với Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM), UBND phường Vũng Tàu đề nghị phối hợp cung cấp dữ liệu từ hệ thống camera giám sát công cộng phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời rà soát hệ thống chiếu sáng tại khu vực quảng trường, khắc phục các vị trí thiếu sáng, khuất tầm nhìn nhằm hạn chế điều kiện để tội phạm hoạt động.