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Pháp luật

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19 năm tù cho gã trai ném bạn gái từ mái nhà xuống đất vì ghen tuông

Tân Châu

TPO - Nghi ngờ bạn gái có người khác, Nguyễn Ngọc Lâm đã dùng kéo đâm trúng cổ, ép đọc mật khẩu điện thoại, phát trực tiếp lên mạng xã hội rồi nhẫn tâm ném nạn nhân từ độ cao 7,5m xuống đất.

Hôm nay (17/7), TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1997, ngụ TPHCM) mức án 19 năm tù về tội “Giết người”. Lâm là kẻ đã gây ra vụ bạo hành kinh hoàng bắt nguồn từ cơn ghen tuông bệnh hoạn, khiến dư luận phẫn nộ.

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Nguyễn Ngọc Lâm tại phòng xử án ngày 17/7.

Theo cáo trạng, Lâm và chị Nguyễn Ngọc Minh T. có quan hệ tình cảm. Ngày 22/11/2024, chị T. và Lâm cãi nhau tại căn hộ của Lâm thuê thuộc phường An Phú, TP.Thủ Đức (cũ), sau đó chị T. bỏ đi. Hai ngày sau, chị T. quay lại căn hộ để lấy đồ dùng cá nhân.

Khi chị T. lên phòng lấy đồ, Lâm đã đề nghị quay lại, nhưng chị T. không đồng ý. Mâu thuẫn đỉnh điểm khi Lâm ép chị T. phải đưa điện thoại kiểm tra tin nhắn. Khi phát hiện chị T. nhắn tin với người đàn ông khác, Lâm nổi điên lấy kéo đâm trúng cổ nạn nhân.

Lâm còn dùng tài khoản Facebook cá nhân phát trực tiếp (livestream) cảnh nhục mạ bạn gái trước sự chứng kiến của nhiều người.

Khi nạn nhân sợ hãi bỏ chạy ra ngoài thoát thân và nhảy xuống mái nhà kế bên để trốn, Lâm đuổi theo, dùng tay bóp cổ rồi ném chị T. từ mái nhà ở độ cao khoảng 7,5m xuống mặt đất.

Sau đó, Lâm trèo qua các mái nhà để trốn thì bị người dân vây bắt và đưa Lâm về trụ sở cơ quan công an.

Chị T. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, đến ngày 9/12/2024 thì xuất viện. Theo kết luận giám định, chị T. bị thương tích 64%.

Tân Châu
#Nguyễn Ngọc Lâm #Giết người #19 năm tù #Ghen tuông #Thương tích #Bạo hành #Livestream Facebook #TAND TPHCM

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