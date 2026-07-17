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Khởi tố đối tượng xúc phạm danh dự, uy tín của nhiều tổ chức, cá nhân

Cảnh Kỳ

TPO - Sau khi chấp hành xong án phạt tù, kể từ tháng 3/2025 đến khi bị bắt, Cao Thị Ngọc Mai liên tục sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết, video với nội dung mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của nhiều tổ chức, cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với Cao Thị Ngọc Mai (SN 1974, trú xã Thành Thới, Vĩnh Long), để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

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Công an khám xét nơi ở của Cao Thị Ngọc Mai. Ảnh: CAVL

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2022, Cao Thị Ngọc Mai bị TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt 5 năm tù về tội tham ô tài sản.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, kể từ tháng 3/2025 đến khi bị bắt, Mai liên tục sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết, video với nội dung mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của nhiều tổ chức, cá nhân.

Mặc dù đã được cơ quan chức năng giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định, nhưng Mai vẫn ngoan cố, không chấp hành.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Cao Thị Ngọc Mai.

Cảnh Kỳ
#Khởi tố #Xúc phạm #Danh dự #Cao Thị Ngọc Mai #Xã hội #An ninh

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