Đối tượng bị truy nã vì liên quan vụ hiếp dâm tập thể sa lưới sau 40 năm lẩn trốn

TPO - Ngày 17/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Đinh Văn Long (SN 1963), sau 40 năm lẩn trốn.

Việc bắt giữ được thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên về tăng cường công tác rà soát, truy bắt các đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt là các đối tượng truy nã tồn đọng nhiều năm liên quan đến các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm con người.

Đối tượng Đinh Văn Long khi bị bắt và dẫn giải về Công an phường Long Bình để làm việc. Ảnh: CACC.

Theo hồ sơ điều tra, tối 28/9/1986, Đinh Văn Long cùng đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện hành vi hiếp dâm tập thể một phụ nữ 34 tuổi tại khu vực phía sau Xí nghiệp May mặc xuất khẩu và khu sản xuất gạch của Xí nghiệp Cơ khí Tháng Tám, thuộc khu vực Chợ Gạo, thị xã Hưng Yên (nay là phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên).

Sau khi gây án, Long bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 2/10/1986, Công an thị xã Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh truy nã số 10 đối với Đinh Văn Long về hành vi "Hiếp dâm".

Trong gần 40 năm lẩn trốn, Long vào các tỉnh phía Nam sinh sống, làm nhiều nghề khác nhau và thường xuyên thay đổi nơi cư trú nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Sau này, đối tượng lập gia đình, có hai con trai và ổn định cuộc sống tại phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, để che giấu thân phận, Long đã nhiều lần cung cấp thông tin nhân thân không đúng sự thật khi làm các giấy tờ tùy thân. Cụ thể, đối tượng khai năm sinh 1964 thay vì 1963, khai sai quê quán từ Hưng Yên thành Ninh Bình, đồng thời thay đổi thông tin về mẹ đẻ nhằm tạo vỏ bọc, tránh bị phát hiện. Trong thời gian sinh sống tại Đồng Nai, Long hành nghề lái xe ba gác vận chuyển hàng hóa thuê và chưa phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật khác.

Qua công tác rà soát, quản lý đối tượng truy nã kết hợp các biện pháp trinh sát, giữa tháng 7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên xác định được nơi lẩn trốn của Long và nhanh chóng thành lập tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an phường Long Hưng xây dựng phương án truy bắt.

Đến ngày 12/7/2026, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ Đinh Văn Long khi đối tượng đang điều khiển xe ba gác vận chuyển hàng hóa tại phường Long Bình, thành phố Đồng Nai. Sau khi bị bắt, Long được đưa về trụ sở Công an phường Long Bình để làm việc. Tại cơ quan điều tra, Đinh Văn Long khai nhận hành vi phạm tội xảy ra vào tối 28/9/1986. Ngày 13/7, đối tượng được dẫn giải về Hưng Yên để phục vụ công tác điều tra.

Lệnh truy nã số 10 ngày 02/10/1986 đối với Đinh Văn Long của Công an thị xã Hưng Yên. Ảnh: CACC.

Hiện Đinh Văn Long đang bị tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, việc bắt giữ thành công Đinh Văn Long sau gần 40 năm lẩn trốn là kết quả của quá trình rà soát, xác minh kiên trì, đồng thời thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong việc truy bắt các đối tượng truy nã nguy hiểm, không để tội phạm trốn tránh sự xử lý của pháp luật.

Cũng theo Công an tỉnh Hưng Yên, riêng trong tháng 7/2026, ngoài Đinh Văn Long, Phòng Cảnh sát hình sự đã truy bắt và vận động thêm 4 đối tượng truy nã về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Cho vay lãi nặng" trong giao dịch dân sự, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.