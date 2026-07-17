Cô gái nổi tiếng sau một đêm

TPO - Người đẹp Hàn Quốc một đêm thành sao sau khi đóng vai con gái của So Ji Sub trong phim "Agent Kim Reactivated".

Theo Naver, bộ phim truyền hình Agent Kim Reactivated đạt thành công vang dội về danh tiếng và tỷ suất người xem chứng minh sức hút và khả năng giữ chân khán giả của So Ji Sub. Đồng thời, thành công của Đặc vụ Kim tái khởi cũng giúp nữ diễn viên trẻ sinh năm 2007 Seo Su Min đổi đời, một đêm thành sao.

Hiện tại, theo thống kê của truyền thông Hàn Quốc, Seo Su Min đứng thứ nhất về độ nổi tiếng của các nữ nghệ sĩ xứ Hàn trong suốt 3 tuần qua, cô chỉ đứng sau "ông bố" So Ji Sub trong bảng xếp hạng chung. Agent Kim Reactivated là phim truyền hình đầu tay của Seo Su Min nhưng cô đã đạt được những thành tích nổi bật, giúp con đường diễn xuất của ngôi sao 19 tuổi trở nên rộng mở hơn.

Seo Su Min vào vai người con gái bị mất tích khiến So Ji Sub tái xuất giang hồ để đi tìm.

Trong phim, Seo Su Min đã xây dựng được hình ảnh nữ sinh trung học mạnh mẽ, bị bắt nạt nhưng không tỏ ra yếu đuối, luôn kiên cường đối diện với bất công. Vì Kim Min Ji không biết thân phận thật của cha nên mối quan hệ giữa cô bé và đặc vụ Kim có nhiều mâu thuẫn. Hai cha con nương tựa và yêu thương nhau, nhưng lại khó thể hiện tình cảm, thậm chí nhiều lúc Min Jin còn thấy cha quá nhu nhược.

Những tập sau đó, Kim Min Ji bị bắt và trải qua những ngày tháng hoang mang sợ hãi. Diễn xuất của Seo Su Min cũng được đánh giá là tinh tế, giàu cảm xúc. Trong tập 7, khi được cha giải cứu, khán giả nghẹn ngào trước khoảnh khắc cha con đặc vụ Kim gặp lại nhau: "Min Ji, cha đến rồi. Chúng ta về nhà thôi". Min Ki sau đó run rẩy ôm lấy cha khóc nức nở, cảm xúc bộc phát sau những ngày căng thẳng đứng trên bờ vực sụp đổ tâm lý.

Tình cảm cha con trong phim được thể hiện rất tốt, đây cũng là điểm lặng đầy cảm xúc níu chân người xem sau những pha hành động mãn nhãn gay cấn.

Nhan sắc trong trẻ của Seo Su Min thu hút khán giả.

Seo Su Min hiện là nghệ sĩ trực thuộc Y.ONE Entertainment. Trước khi lấn sân sang diễn xuất, cô đã được biết đến như nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội với khoảng 300.000 người theo dõi. Ngôi sao trẻ chia sẻ cô từng nhận được lời mời làm thực tập sinh nhiều công ty giải trí lớn. Seo Su Min không lựa chọn trở thành thần tượng ca hát mà tập trung học diễn xuất và dự định thi vào chuyên ngành sân khấu - điện ảnh.

Theo TV Report, Agent Kim Reactivated (dịch: Đặc vụ Kim tái khởi động) mở màn với mức rating 9,5%, sau 4 tập đã vượt quá 21,6%, vươn lên top 3 phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử của đài SBS (khung giờ chiếu thứ Sáu và thứ Bảy). Theo số liệu do Nielsen Korea công bố, bộ phim chỉ còn xếp sau hai tác phẩm đình đám là The Penthouse 2 (29.2%) và The Fiery Priest (22%), cho thấy sức hút đáng kinh ngạc của tác phẩm ngay từ những tập đầu tiên.

Theo thống kê từ Flix Patrol cập nhật ngày 6/7, Agent Kim Reactivated đứng hạng 1 tại Hàn Quốc, Chile, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Malaysia, Paraguay, Peru, Philippines, Qatar, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Việt Nam... trên BXH Netflix TV Shows toàn cầu.

Phim cũng xếp hạng 3 tại Pháp, hạng 5 tại Mỹ và hạng 6 tại Đức, cho thấy sức hút mạnh mẽ cả trong nước lẫn quốc tế. Nhờ thành công của Agent Kim Reactivated, tác phẩm trước đó của So Ji Sub là Mercy for None (Không dung thứ - 2025) cũng trở lại BXH Netflix Việt Nam với vị trí số 6.