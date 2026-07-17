Ông Trump đến ăn mừng cùng nhà vô địch World Cup 2026

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha diễn ra ngày 19/7 tại sân MetLife, bang New Jersey. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết ông Trump tham gia lễ trao cúp cho đội vô địch sau trận đấu lịch sử.

Ngày 16/7 (giờ Mỹ), người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận với truyền thông việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại chung kết World Cup 2026. Cuộc đối đầu giành chức vô địch giữa Argentina và Tây Ban Nha diễn ra trên sân MetLife (bang New Jersey).

Đây là lần đầu ông Trump trực tiếp dự khán trận đấu thuộc World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai. Trước đó, ông nhiều lần bày tỏ ủng hộ công tác tổ chức giải đấu, duy trì mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Trong cuộc họp báo trước trận chung kết, ông Infantino xác nhận Tổng thống Mỹ góp mặt tại sân MetLife và tham gia nghi thức trao cúp cho đội đăng quang. Theo Chủ tịch FIFA, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, Mỹ lần đầu đăng cai kỳ World Cup mở rộng với 48 đội tuyển.

Ông Trump sẽ cùng chủ tịch FIFA trao cúp cho nhà vô địch World Cup 2026.

Ông Trump và ông Infantino nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện của FIFA. Hai người vừa tham gia lễ trao cúp tại chung kết FIFA Club World Cup 2025. Hình ảnh Tổng thống Mỹ đứng trên bục trao giải cùng Chủ tịch FIFA khi đó thu hút sự chú ý toàn thế giới.

Ngoài việc dự khán trận chung kết, ông Trump tham dự sự kiện của FIFA tổ chức tại Trump Tower ở New York trước ngày diễn ra trận đấu. Đây được xem là hoạt động nhằm quảng bá cho giải đấu cũng như tăng cường hợp tác giữa FIFA và nước chủ nhà.

Thông tin bên lề khác, Tổng thống Argentina Javier Milei quyết định không sang Mỹ để cổ vũ đội tuyển nước nhà, theo India Times.

Ông Milei theo dõi trận bóng lịch sử từ xa tại dinh tổng thống Olivos. Văn phòng Tổng thống cho biết quyết định này xuất phát từ niềm tin "cábala" vốn rất phổ biến trong văn hóa bóng đá Argentina.

Chung kết World Cup 2026 quy tụ dàn sao đông chưa từng thấy.

Từ đầu World Cup 2026, ông Milei theo dõi các trận đấu của Argentina tại cùng một địa điểm, thậm chí mặc cùng một chiếc áo khoác, xem đây là niềm tin giúp đội tuyển tiếp tục chiến thắng.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha dự kiến thu hút sự quan tâm của hàng tỷ khán giả toàn thế giới. Argentina đứng trước cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch giành được tại Qatar năm 2022, trong khi Tây Ban Nha hướng đến danh hiệu World Cup thứ hai trong lịch sử.

Lực lượng an ninh tại sân MetLife cũng được tăng cường ở mức cao nhất để phục vụ trận đấu, khi sự kiện không chỉ có sự góp mặt của nhiều nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao mà còn là tâm điểm của truyền thông quốc tế.

Buổi lễ còn chứng kiến sự đổ bộ của dàn sao hạng A đông đúc nhất từ trước đến nay. Dàn nghệ sĩ biểu diễn cũng hùng hậu nhất so với chương trình biểu diễn bế mạc và nghỉ giữa giờ, bao gồm BTS, Madonna, Shakira, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel, PS22 Chorus (hợp xướng thiếu nhi), Coldplay (Chris Martin đảm nhận vai trò tuyển chọn và giám tuyển nghệ thuật của chương trình).