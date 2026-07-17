Chuyện chưa kể về nhạc sĩ Thanh Tùng

TPO - Tròn một thập kỷ kể từ ngày nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời, gia đình ông thực hiện dự án Legacy of Love, bao gồm đêm hòa nhạc quy mô lớn cùng nhiều hoạt động lưu giữ di sản. Lần đầu sân khấu kể những câu chuyện chưa ai biết về hành trình ông đặt nền móng cho nhạc nhẹ Việt Nam, những bản tình ca nổi tiếng đến nỗi day dứt của gia đình nam nhạc sĩ.

Chuyện chưa từng kể về Em và tôi, Giọt sương trên mí mắt

Ngày 17/7, chị Bạch Dương - con gái út nhạc sĩ Thanh Tùng - xác nhận thông tin gia đình tổ chức đêm nhạc tri ân nam nhạc sĩ. Chương trình mang tên Legacy of Love, dự kiến diễn ra ngày 15/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Công tác dàn dựng sân khấu, tiết mục đang dần hoàn thiện, chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 10 năm ngày mất nhạc sĩ Em và tôi.

Về lý do tổ chức live concert hoành tráng, chị Bạch Dương nói: “Tôi nhận ra mình là con gái nhưng lại chưa thật sự hiểu hết về cha. Nhiều năm qua, tôi sưu tầm tư liệu, gặp đồng nghiệp của cha, đọc những bài báo cũ và ghép nối từng mảnh ký ức về cuộc đời ông. Đây là dịp để gia đình tri ân người nhạc sĩ tài hoa theo cách trọn vẹn nhất".

Song song với đêm diễn, gia đình đang hoàn thiện đĩa than hòa tấu theo phong cách Classical Crossover tại Đức, chuẩn bị phát hành sách nhạc, thực hiện phim tài liệu và xây dựng thư viện số lưu giữ toàn bộ tư liệu về Thanh Tùng. Có những chuyện ngay cả khi cha còn sống, chị cũng chưa từng nghe.

Một trong những điều khiến chị xúc động nhất là tuổi thơ của ông. Năm 1954, khi mới 6 tuổi, Thanh Tùng một mình theo đoàn học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Xa gia đình từ quá sớm, ông lớn lên trong môi trường đào tạo dành cho học sinh miền Nam với cuộc sống kỷ luật, được học văn hóa, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật một cách bài bản.

Theo chị Bạch Dương, tuổi thơ thiếu vắng hơi ấm gia đình khiến nhạc sĩ Thanh Tùng luôn khao khát xây dựng mái ấm trọn vẹn khi trưởng thành. "Cha tôi là người truyền thống. Sinh nhật các con, Giáng sinh hay những dịp đặc biệt ông đều muốn cả nhà quây quần. Nhiều năm tìm hiểu tôi mới biết vì sao ông luôn coi trọng gia đình đến như vậy", chị chia sẻ.

Chị Bạch Dương - con gái út nhạc sĩ Thanh Tùng - đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cho đêm nhạc Legacy of Love.

Trong ký ức của chị, nhạc sĩ chưa từng đánh con, không ép con theo nghệ thuật, cũng không áp đặt chuyện học hành hay nghề nghiệp. Khi các con 18 tuổi, nhạc sĩ Thanh Tùng để các con tự lập, du học một mình. Điều này được con gái nam nhạc sĩ xem là “ông thương theo cách văn minh”.

Đây cũng là dịp gia đình mang những câu chuyện chưa từng kể về cảm hứng sáng tác của người nhạc sĩ tài hoa. Những bản tình ca nổi tiếng lại sáng tác theo một cách rất đặc biệt.

"Ba tôi gần như không bao giờ ngồi đàn khi viết nhạc. Ông chỉ ngồi một mình với tập giấy, cây bút, thuốc lá rồi huýt sáo. Giai điệu có sẵn trong đầu, ông chỉ việc viết ra. Phần lớn ca khúc đều hoàn thành nhanh chóng khi cảm xúc đến”, chị chia sẻ.

Riêng ca khúc Giọt nắng bên thềm lại là ngoại lệ. Ông viết dang dở, cất bản thảo suốt bốn năm rồi mới hoàn thiện vì chưa tìm được cảm xúc trọn vẹn. Một câu chuyện khác lần đầu được chị chia sẻ là nguồn cảm hứng phía sau bài hát Giọt sương trên mí mắt.

Chị Bạch Dương kể cảm hứng viết Giọt sương trên mí mắt xảy đến lúc ông chuẩn bị công tác dài ngày. Ông đưa con gái đi học như mọi ngày, nhưng khi thấy ánh mắt rưng rưng của con, ông mang theo hình ảnh ấy suốt chuyến xe kéo dài hơn tám tiếng và hoàn thành ca khúc ngay trên đường đi.

"Ngày nhỏ tôi không biết bài hát ấy bắt nguồn từ mình. Sau này đọc lại tư liệu, tôi mới hiểu ông thương con đến vậy", chị chia sẻ thêm.

Nếu Giọt sương trên mí mắt lấy cảm hứng từ con gái, Em và tôi ra đời lúc hôn nhân của nhạc sĩ Thanh Tùng bên bờ vực đổ vỡ. Bạch Dương kể cha mẹ chị lúc đó căng thẳng đến mức để sẵn đơn ly hôn. Thanh Tùng đã viết Em và tôi như cách níu giữ hạnh phúc. Những câu chuyện chưa kể là tư liệu quý giúp khán giả hiểu hơn về nhân cách và cảm hứng bất tận của nhạc sĩ Thanh Tùng.

Chỉ còn một tháng chuẩn bị tôn vinh di sản của nhạc sĩ Thanh Tùng, con gái út của ông chia sẻ điều gia đình còn day dứt đến hiện tại là câu chuyện sau khi mẹ qua đời.

42 tuổi, nhạc sĩ Thanh Tùng “gà trống nuôi con”. Lúc đó ông đang ở đỉnh cao sự nghiệp và có nhiều người dành tình cảm. Thế nhưng cô con gái út ngày ấy luôn phản đối mỗi khi thấy có người phụ nữ bước vào cuộc sống của cha.

"Tôi ghen hộ mẹ. Tôi không muốn ba quen ai nữa. Nhiều năm sau nhìn lại, tôi mới hiểu đó cũng là quãng thời gian cha cô đơn nhất. Nghĩ lại tôi thấy mình có lỗi. Có lẽ những việc tôi đang làm hôm nay cũng là cách để chuộc lại lỗi lầm với cha", chị nói.

Và càng đi sâu vào cuộc đời cha, chị càng nhận ra điều mình muốn gìn giữ không chỉ là những ca khúc nổi tiếng. Gia đình muốn con cháu phải hiểu được lý do ông luôn được nhiều người yêu mến. Ngoài tài năng thiên bẩm, ông xây dựng sự nghiệp từ cách ông sống, cách ông yêu gia đình, yêu bạn bè và dành cả cuộc đời cho âm nhạc.

Gia đình vinh danh nhạc sĩ Thanh Tùng dịp 10 năm ngày mất người nghệ sĩ tài hoa.

NSND Thanh Lam, Mỹ Linh và Tùng Dương tri ân nhạc sĩ Thanh Tùng

Nhắc đến nhạc sĩ Thanh Tùng, giới mộ điệu nhớ ngay những ca khúc đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ như Lời tỏ tình của mùa xuân, Giọt nắng bên thềm, Em và tôi, Một mình, Hoa tím ngoài sân, Phố biển, Lối cũ ta về...

Hơn bốn thập kỷ sáng tác, ông để lại hàng trăm tác phẩm, góp phần định hình diện mạo nhạc nhẹ Việt Nam thời kỳ đổi mới, là một trong những cây đại thụ âm nhạc đương đại.

Tuy nhiên, ít người biết trước khi nổi tiếng với vai trò nhạc sĩ, ông từng công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, sau đó là Đài Truyền hình TPHCM, đóng vai trò chỉ huy dàn nhạc, hòa âm phối khí và là một trong những người đặt nền móng cho Ban Nhạc nhẹ của Đài Truyền hình TPHCM.

Chị Bạch Dương cho biết cô muốn "chuộc lỗi" với cha, sưu tập toàn bộ di sản của nhạc sĩ Thanh Tùng.

Thập niên 1970-1980, nhạc sĩ Thanh Tùng cùng cộng sự thực hiện hòa âm, phối khí cho hàng trăm, hàng nghìn chương trình phát thanh, truyền hình, góp phần hình thành diện mạo của dòng nhạc nhẹ Việt Nam sau năm 1975.

Ông cũng là một trong những người tiên phong đưa tư duy hòa âm hiện đại, kết hợp pop, rock và ballad vào đời sống âm nhạc, tạo ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ.

Vì vậy, dịp 10 năm ngày ông qua đời, gia đình tâm huyết thực hiện dự án Legacy of Love nhằm tôn vinh toàn bộ di sản âm nhạc của cố nhạc sĩ. Chia sẻ với Tiền Phong, chị Bạch Dương cho biết khách mời tại đêm nhạc ít nhiều gắn với sự nghiệp của nam nhạc sĩ. Điểm nhấn của chương trình là sự hội ngộ của 5 nghệ sĩ hàng đầu gồm NSND Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Lệ Quyên và Mỹ Anh.

Bạch Dương dự kiến mang những câu chuyện chưa ai biết về các tác phẩm nổi tiếng, đời tư thú vị của nhạc sĩ Thanh Tùng lên sân khấu ngày 15/8.

Thanh Lam, Mỹ Linh và Tùng Dương là ba giọng ca đồng hành với nhiều tác phẩm kinh điển của Thanh Tùng suốt hàng chục năm. Giọt nắng bên thềm giúp NSND Thanh Lam đoạt giải cao nhất tại cuộc thi Đơn ca nhạc nhẹ toàn quốc năm 1991, sau khi được chính Thanh Tùng trực tiếp hướng dẫn trước đêm chung kết.

Mỹ Linh gắn với Trái tim không ngủ yên, còn Tùng Dương nhiều năm qua luôn được xem là một trong những nghệ sĩ thể hiện thành công nhất nhạc Thanh Tùng trên sân khấu đương đại.

Trong khi đó, Lệ Quyên được kỳ vọng tạo nên sự khác biệt cho tình ca Thanh Tùng. Ca sĩ Gen Z Mỹ Anh (con gái diva Mỹ Linh) tiếp nối hành trình đưa âm nhạc Thanh Tùng đến gần khán giả trẻ.

Không chỉ quy tụ dàn nghệ sĩ hạng A, Legacy of Love còn được xây dựng theo hình thức Classical Crossover - sự giao thoa giữa giao hưởng đương đại với âm nhạc đại chúng.

Toàn bộ các ca khúc do giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng chuyển soạn mới, với sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ thuộc dàn nhạc CAM Philharmonic, dàn hợp xướng Gió Xanh dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Marc Ramirez.

"Cha tôi vốn là người làm hòa âm phối khí trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò nhạc sĩ sáng tác. Tôi muốn âm nhạc của ông được kể bằng ngôn ngữ mới, giao hưởng kết hợp cùng ban nhạc điện tử nhưng vẫn giữ được tinh thần pop, rock, ballad và nhạc nhẹ mà ông theo đuổi suốt cuộc đời", chị chia sẻ.

Đó cũng là cách gia đình tri ân chặng đường lao động nghệ thuật bền bỉ của nhạc sĩ Thanh Tùng, cây đa cây đề góp phần đặt nền móng nhạc nhẹ Việt Nam trước khi trở thành tác giả của những bản tình ca bất hủ.