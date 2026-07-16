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Dừng tham quan di tích Huế với du khách mặc phản cảm

Ngọc Văn

TPO - Theo nội quy mới đối với khách tham quan quần thể di tích Cố đô Huế, lực lượng bảo vệ có quyền chấm dứt chương trình tham quan đối với các trường hợp vi phạm như ăn mặc phản cảm, sử dụng flycam không phép hoặc có hành vi ảnh hưởng đến di sản.

Ngày 16/7, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phát đi thông báo về nội quy tham quan quần thể di tích Cố đô Huế, yêu cầu du khách tuân thủ các quy định nhằm bảo đảm an toàn, giữ gìn giá trị di sản và xây dựng môi trường tham quan văn minh.

Theo nội quy, khách tham quan phải mua vé theo quy định, xếp hàng tại cổng kiểm soát và mang theo vé trong suốt quá trình tham quan để phục vụ công tác kiểm tra khi cần thiết.

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Huế ban hành quy định mới đối với du khách, nhằm bảo đảm an toàn, giữ gìn giá trị di sản và xây dựng môi trường tham quan văn minh.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế yêu cầu du khách mặc trang phục lịch sự, phù hợp với không gian văn hóa, lịch sử. Tại các khu vực nội điện và nơi thờ tự trang nghiêm, khách không được mặc quần cộc, váy ngắn, áo hở vai hoặc các trang phục phản cảm, đồng thời không đội mũ, nón khi vào nội điện và phải giữ trật tự, yên lặng.

Nội quy cũng nghiêm cấm việc sử dụng flycam khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Du khách không được tự ý tổ chức các hoạt động trình diễn, trải nghiệm, quay phim, ghi hình, vui chơi hay ăn uống trong khuôn viên di tích nếu chưa được đơn vị quản lý chấp thuận.

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Du khách được yêu cầu mặc trang phục lịch sự, phù hợp với không gian văn hóa, lịch sử của khu di sản Huế.

Khách tham quan không được hút thuốc trong khuôn viên di tích, không mang theo vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, chất độc hoặc động vật sống vào khu vực bảo tồn.

Để bảo vệ các công trình và hiện vật, du khách được yêu cầu không sờ, nằm, ngồi hoặc viết, vẽ lên hiện vật, kiến trúc di tích, không giẫm đạp lên thảm cỏ, hái hoa, bẻ cành hoặc thực hiện các hành vi làm ảnh hưởng đến cảnh quan.

Trung tâm cũng đề nghị khách tham quan nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không có các hành vi xâm hại tài nguyên, cảnh quan như chặt phá, đốt rừng hay săn bắt động vật. Khi phát hiện hành vi vi phạm hoặc các hiện tượng tiêu cực, du khách cần kịp thời thông báo cho lực lượng bảo vệ để xử lý.

Đối với các trường hợp không chấp hành nội quy, lực lượng bảo vệ có quyền chấm dứt chương trình tham quan. Riêng các phương tiện ra vào di tích để làm việc phải dừng xe, tắt máy, xuất trình giấy tờ và thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng trước khi vào khu vực di tích.

Ngọc Văn
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