Du lịch Việt Nam chuyển từ dịch vụ đơn lẻ sang kiến tạo hệ sinh thái đặc quyền

TPO - Tại lễ ra mắt hệ sinh thái Sun Signature ngày 14/7, ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho rằng, điều đáng ghi nhận ở Sun Signature không nằm ở việc tích hợp nhiều dịch vụ vào chung một chương trình hội viên, mà ở cách chương trình được thiết kế để kết nối hệ sinh thái của Sun Group.

Điểm khác biệt cốt lõi của Sun Signature nằm ở khả năng kết nối nhiều trải nghiệm vào một hệ sinh thái thống nhất. Chỉ với một tài khoản, khách hàng được ghi nhận và gia tăng quyền lợi xuyên suốt hành trình qua những chuyến bay cùng Sun PhuQuoc Airways, kỳ nghỉ tại hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp của Sun Group, vui chơi giải trí tại Sun World, dịch vụ golf tại các sân golf đẳng cấp, chăm sóc sức khỏe tại SunGroup Healthcare và bất động sản Sun Property.

Ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - nhấn mạnh đây là một chương trình thể hiện được tinh thần mới, đó là kết nối dữ liệu, công nghệ định danh khách hàng và tài chính để nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - kỳ vọng sự vận hành hiệu quả của hệ sinh thái đặc quyền mới.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh trải nghiệm của một du khách hôm nay bắt đầu từ không gian số, từ tìm kiếm thông tin, đặt vé, lưu trú, di chuyển, vui chơi, mua sắm cho đến chăm sóc sau chuyến đi. Thực chất đây là một chuỗi các điểm chạm được ghi nhận bởi nhiều hệ thống dữ liệu khác nhau, từ hệ thống đặt chỗ, hệ thống thanh toán, hệ thống quản lý lưu trú, hệ thống bán vé tại điểm đến.

“Vấn đề không nằm ở việc chúng ta thiếu dữ liệu, mà ở chỗ những dữ liệu đó đang tồn tại rời rạc, chưa được kết nối quanh một hành trình xuyên suốt của khách hàng”, ông nói.

Ông kỳ vọng Sun Signature sẽ được vận hành chuyên nghiệp để tạo ra những dữ liệu hành trình xuyên suốt, sử dụng trí tuệ nhân tạo thông suốt, trở thành công cụ nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, chứ không chỉ dừng lại ở một chương trình tích điểm rồi đổi quà theo cách truyền thống.

“Ngành văn hóa, thể thao du lịch Việt Nam, đặc biệt là ngành du lịch đang đứng trước một cơ hội cũng như là một sứ mệnh lớn để chuyển từ cung cấp dịch vụ đơn lẻ sang kiến tạo những hành trình được kết nối bằng dữ liệu, được hiện diện bằng định danh số và được cá nhân hóa bằng trí tuệ nhân tạo. Tôi tin tưởng rằng với năng lực kinh nghiệm và khát vọng đổi mới của làm đẹp cho đất nước, Sun Group sẽ cùng các đối tác vận hành Sun Signature cách hiệu quả, an toàn, có trách nhiệm về dữ liệu”, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nói.

Lễ ra mắt Sun Signature được tổ chức đậm dấu ấn công nghệ và văn hóa tại Hà Nội.

Sun Signature gồm 5 hạng hội viên: Member, Silver, Gold, Platinum và Infinity. Vượt lên giá trị của một chương trình khách hàng thân thiết thông thường, Sun Signature hướng tới định hình một phong cách sống tinh tế, giàu cảm xúc và trải nghiệm. Điểm thưởng, hạng hội viên và đặc quyền được sử dụng xuyên suốt giữa các dịch vụ, thay vì chỉ giới hạn trong một thương hiệu hoặc một sản phẩm. Chỉ sau một tháng mở đăng ký, Sun Signature đã chào đón 53.600 hội viên đầu tiên.

Sự ưu việt của Sun Signature đến từ năng lực đồng kiến tạo của các đối tác hàng đầu mà Sun Group đã lựa chọn.

Hệ sinh thái đặc quyền lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam.

“Amadeus đã cùng chúng tôi đặt nền móng cho một hệ thống công nghệ hiện đại, có khả năng kết nối và thấu hiểu hành trình khách hàng. Visa và NCB đã góp phần mở rộng những giá trị tài chính, thanh toán và đặc quyền, để mỗi trải nghiệm trở nên thuận tiện, liền mạch và thiết thực hơn”, đại diện lãnh đạo tập đoàn Sun Group chia sẻ tại lễ ra mắt.

Danh mục quyền lợi của Sun Signature sẽ tiếp tục gia tăng. Sắp tới, Sun Group mở rộng hợp tác phát triển mạng lưới đặc quyền đa ngành, cho phép khách hàng tích lũy và sử dụng điểm thưởng (earn & burn), được công nhận hạng thành viên (cross-recognition) và hưởng các ưu đãi chéo trong nhiều lĩnh vực.