Hướng dẫn viên nhí kể chuyện Hội An

TP - Cuối tuần, giữa dòng du khách tấp nập ở phố cổ Hội An (Đà Nẵng), các em học sinh mạnh dạn tự tin trò chuyện, giới thiệu về lịch sử, văn hóa địa phương đến người nước ngoài. Từ một câu lạc bộ ngoại ngữ, các em đang dần trở thành những hướng dẫn viên nhí kể chuyện Hội An theo cách đặc biệt.

Khi phố cổ trở thành lớp học

Một buổi sáng cuối tuần ở phố cổ Hội An, trên những con đường nhỏ san sát những căn nhà mái ngói rêu phong, dòng người nước ngoài thảnh thơi tản bộ. Một vài nhóm học sinh trong chiếc áo đồng phục chỉnh tề hồi hộp tiến về phía các nhóm du khách.

“Hello! May we introduce our hometown to you?” - một câu tiếng Anh với chất giọng trong veo, hơi run run vì hồi hộp cất lên. Sau cái gật đầu cùng nụ cười thân thiện của vị khách, gương mặt các em lập tức rạng rỡ. Bằng vốn tiếng Anh được học trên lớp cùng kỹ năng, kinh nghiệm được tích lũy qua những buổi sinh hoạt đặc biệt, các em thay nhau giới thiệu về văn hóa, con người, làng nghề truyền thống và những điều khiến Hội An trở thành điểm đến nổi tiếng thế giới.

Các em nhỏ của CLB tiếng Anh nhí vui vẻ trò chuyện, chia sẻ về Hội An với du khách quốc tế. Ảnh: Giang Thanh

Có em phát âm còn ngập ngừng, có em phải dừng lại vài giây để tìm từ, nhưng điều khiến du khách thích thú lại chính là sự tự nhiên, hồn nhiên và niềm tự hào hiện rõ trong từng ánh mắt. Chính những điều đó níu chân du khách dừng lại, trò chuyện, tìm hiểu về phố cổ Hội An qua góc nhìn của các cư dân nhí. Không ít du khách thích thú giơ ngón tay cái để tán thưởng, tặng các em những món quà lưu niệm nhỏ xinh hay xin chụp ảnh cùng.

Theo chị Nguyễn Hà Vi, Bí thư Đoàn phường Hội An Tây, việc tận dụng chính môi trường du lịch của địa phương là cách học ngoại ngữ hiệu quả và bền vững nhất. Thời gian qua, CLB đã trở thành sân chơi tiếng Anh giúp học sinh vừa học, vừa thực hành, rèn luyện thói quen nói tiếng Anh với người bản xứ. “Quá trình tham gia các hoạt động cũng giúp các em rèn bản lĩnh, sự tự tin, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tự hào về bản sắc địa phương. Các em chính là những đại sứ du lịch nhí để kể chuyện về Hội An với thế giới”, chị Vi nói.

Suốt nhiều giờ đồng hồ, 50 học sinh chia thành từng nhóm nhỏ, dưới sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên phường, chủ động kết nối với du khách nước ngoài để phỏng vấn, trò chuyện và giới thiệu những nét đẹp văn hóa, du lịch của quê hương. Không còn những tiết học chỉ quanh quẩn trong lớp, tiếng Anh được sử dụng ngay giữa không gian di sản, nơi mỗi cuộc đối thoại đều là một bài học thực tế.

Các em nhỏ của CLB tiếng Anh nhí vui vẻ trò chuyện, chia sẻ về Hội An với du khách quốc tế. Ảnh: Giang Thanh

“Hướng dẫn viên du lịch nhí” là thử thách thứ ba của CLB tiếng Anh nhí tìm hiểu về Hội An Tây - “Kid Tour guide Challenge - Hoi An Tay Say Hi” do Đoàn phường - Hội đồng Đội phường Hội An Tây phối hợp với Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (tổ chức Live&Learn) và Karma tổ chức, thu hút 50 học sinh trên địa bàn.

Đến nay, CLB đã tổ chức ba kỳ sinh hoạt với nhiều thử thách gắn liền thực tiễn. Các em không chỉ học từ vựng, luyện ngữ pháp mà còn tham gia trò chơi tiếng Anh, ghi chép thông tin, thuyết trình song ngữ, phỏng vấn khách quốc tế và tương tác trực tiếp với du khách ngay tại phố cổ. Không còn những bài hội thoại khô cứng trong sách giáo khoa, phố cổ trở thành lớp học mở, nơi du khách trở thành “giám khảo” và cũng là những người bạn đồng hành giúp các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

Theo em Quỳnh Như (học sinh Trường Tiểu học Bùi Chát), điều hấp dẫn nhất đối với các thành viên là mỗi buổi học luôn gắn với trải nghiệm. “Việc học từ vựng, ngữ pháp được tổ chức ở các địa điểm văn hóa - du lịch tạo hứng khởi cho mọi người. Đặc biệt, được thực hành nói tiếng Anh với khách nước ngoài giúp em tự tin hơn rất nhiều. Du khách đều rất thân thiện và sẵn sàng lắng nghe, góp ý cho chúng em”, Như kể.

Các em được tham gia trải nghiệm tại nhiều điểm du lịch văn hóa - lịch sử của Hội An. Ảnh: Giang Thanh

Sân chơi tiếng Anh giúp học sinh hội nhập

Ý tưởng xây dựng CLB tiếng Anh nhí xuất phát từ một lợi thế rất riêng của Hội An; đó là mỗi năm đón lượng lớn khách quốc tế, đồng thời sở hữu nhiều làng nghề, điểm đến giàu giá trị văn hóa - lịch sử. Theo kế hoạch, mỗi tháng, các thành viên được khám phá một địa điểm khác nhau như: làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, trạm rác tái sinh, Làng Củi Lũ…

Tại mỗi điểm dừng chân, các em được nghe thuyết minh song ngữ, ghi chép lịch sử, quy trình sản xuất sản phẩm đặc trưng bằng tiếng Anh, sau đó biên tập thành bài giới thiệu để tham gia thử thách “Hướng dẫn viên nhí”. Đó là trải nghiệm tại Làng Củi Lũ - nơi kể câu chuyện về hành trình biến những khúc gỗ vô tri sau mùa lũ thành các tác phẩm nghệ thuật, gắn với thông điệp bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường.

Đó cũng là buổi chia sẻ tại Công viên Đất nung và làng gốm Thanh Hà với những trò chơi tiếng Anh thú vị như: trang trí nón, đoán chữ, hướng dẫn viên nhí… giúp các em làm quen và kết nối. Sau mỗi chuyến hành trình, các nhóm còn tự quay video, ghi lại trải nghiệm và chia sẻ trên mạng xã hội như một cách lan tỏa hình ảnh quê hương.