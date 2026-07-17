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Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM được điều động làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

An Yên

TPO - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Trần Ngọc Triệu được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, thay BS.CKII Dương Thanh được điều động làm Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chiều 17/7, Sở Y tế TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm BS.CKII.Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Thời gian giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 16/7/2026.

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PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho ông Trần Ngọc Triệu.

Trước khi làm Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM (sau sáp nhập), BS.CKII Trần Ngọc Triệu là Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Phát biểu tại buổi lễ, tân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã trình bày chương trình hành động và cam kết cùng tập thể lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên bệnh viện xây dựng môi trường khám chữa bệnh chuyên nghiệp, lấy người bệnh làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức và tinh thần phục vụ sức khỏe người dân.

Cũng tại buổi lễ, Sở Y tế TPHCM công bố quyết định điều động BS.CKII Dương Thanh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa làm Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 16/7/2026.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa hiện có 2 phó giám đốc là BS.CKII.Lê Minh Hiếu và BS.CKII.Phạm Hữu Đoàn. Đây là bệnh viện có cơ sở vật chất hiện đại, quy mô 900 giường bệnh, 35 khoa phòng cùng đội ngũ hơn 200 bác sĩ, cán bộ công nhân viên. Sau sáp nhập, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa là bệnh viện trực thuộc TPHCM định hướng trở thành cụm y tế chuyên sâu của khu vực.

An Yên
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