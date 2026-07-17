AVIA 3A và tham vọng biến nước i-on “Kiềm ngon” thành lựa chọn sức khỏe mỗi ngày

Khi ra mắt dòng nước i-on kiềm AVIA 3A, Công ty Cổ phần AVIA, thành viên Tập đoàn AMACCAO, hướng đến một sản phẩm trọn vẹn hơn cho người dùng: pH 9.0+, giàu Hydrogen, bổ sung khoáng chất tự nhiên, cấu trúc phân tử nước siêu nhỏ và vị “Kiềm ngon trọn vị” để uống hằng ngày.

Khi nước i-on kiềm cần đáp ứng cả đặc tính và hương vị

Cuộc sống hiện đại khiến cơ thể phải tiếp nhận nhiều áp lực: làm việc căng thẳng, thức khuya, di chuyển liên tục, ít vận động và sử dụng ngày càng nhiều thực phẩm kém lành mạnh. Một ly cà phê để tỉnh táo buổi sáng, một lon nước ngọt giữa giờ, một cốc trà sữa sau bữa trưa, những cuộc gặp gỡ kéo dài với bia rượu… dần trở thành lối sống của nhiều người.

Độ pH tự nhiên mà cơ thể cần duy trì khoảng 7.3 - 7.4. Trong bối cảnh cơ thể thường xuyên tiếp nhận nhiều thực phẩm, đồ uống có tính axit, lượng axit dư thừa có thể tăng lên, khiến trạng thái kiềm nhẹ dễ mất đi và cơ thể có nguy cơ bị axit hóa, tạo điều kiện cho các bệnh mãn tính phát triển. Đây là lý do các chuyên gia thường khuyến cáo sử dụng nước i-on kiềm như một cách hỗ trợ cơ thể cân bằng, ổn định tính kiềm và chống oxy hóa.

Trên thế giới, đặc biệt tại Nhật Bản, nước điện giải kiềm đã có lịch sử nghiên cứu và ứng dụng từ nhiều thập kỷ trước. Không chỉ được nhìn nhận như một loại nước uống, nước i-on kiềm còn gắn với xu hướng sống chủ động hơn: chú ý đến độ pH, khoáng chất, giàu hydrogen, khả năng bổ sung nước và cảm giác nhẹ nhàng sau khi uống.

Sử dụng nước i-on kiềm mỗi ngày giúp cơ thể cân bằng, ổn định tính kiềm và hỗ trợ chống oxy hóa

Tuy nhiên, khi bước vào đời sống hằng ngày, nước i-on kiềm vẫn có một rào cản rất thực tế: không phải ai cũng thấy dễ uống. Nhiều người quan tâm đến pH kiềm, công nghệ điện phân hay khoáng chất, nhưng vẫn e ngại vị nước lạ, cảm giác khoáng gắt, hơi lợ hoặc khó duy trì như nước uống thường xuyên.

Vì vậy, điều quyết định khả năng gắn bó của người dùng lại nằm ở trải nghiệm đơn giản: sản phẩm có đủ ngon, đủ dễ uống để trở thành lựa chọn mỗi ngày hay không.

“Kiềm ngon trọn vị”: Nước i-on kiềm AVIA 3A giải đúng nỗi lo khó uống

Từ chính rào cản đó, AVIA phát triển dòng nước i-on kiềm AVIA 3A với một mục tiêu rõ ràng: tạo ra một chai nước không chỉ có công nghệ hiện đại hay độ pH 9.0+, mà còn đủ ngon, đủ dịu, đủ dễ uống để người Việt có thể sử dụng mỗi ngày.

Bởi một sản phẩm nước uống muốn trở thành thói quen không thể chỉ dựa vào thông số kỹ thuật. Người dùng có thể mua thử vì công nghệ, nhưng họ chỉ quay lại nếu cảm thấy nước ngon và phù hợp với khẩu vị của mình.

Thấu hiểu điều đó, đội ngũ R&D của AVIA đã dành nhiều thời gian tìm hiểu khẩu vị của người Việt, tập trung giải bài toán vị giác - bài toán khó nhưng rất quan trọng của nước i-on kiềm đóng chai. Làm sao để giữ được đầy đủ đặc tính của nước i-on kiềm nhưng vẫn giảm cảm giác khoáng gắt, lợ vị? Làm sao để người uống không chỉ thấy sảng khoái, mà còn thấy ngon, muốn uống tiếp?

Nước i-on kiềm AVIA 3A đem tới trải nghiệm tự nhiên, dễ uống và dễ duy trì thói quen sử dụng

Kết quả của quá trình này là định hướng vị nước tươi mát, tròn vị, không gắt và dễ tiếp nhận. Đây cũng là nền tảng để AVIA định vị sản phẩm bằng một thông điệp tiên phong và khác biệt: Kiềm ngon trọn vị.

“Kiềm” là công nghệ điện phân tạo nên dòng nước có độ pH 9.0+, giàu Hydrogen, bổ sung nhiều khoáng chất. “Ngon” là vị nước dịu nhẹ, dễ uống, mang đến cảm giác “đã”, sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên. “Trọn vị” là sự cân bằng giữa lợi ích, cảm giác uống và khả năng duy trì mỗi ngày”, Bà Tô Thị Ngát - Chủ tịch Công ty CP AVIA chia sẻ.

pH 9.0+, giàu Hydrogen và khoáng chất tự nhiên: Lựa chọn cân bằng hơn

Nguồn nước đầu vào của sản phẩm nước i-on kiềm AVIA 3A được khai thác từ mạch ngầm sâu dưới lòng đất - nơi những dòng nước đã trải qua quá trình chắt lọc tự nhiên giữa lòng đá và tích tụ những khoáng chất quý giá.

Từ nguồn nước tự nhiên đó, hệ thống công nghệ lọc thông minh sẽ loại bỏ hết tạp chất, giữ lại các thành phần khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Sau đó, nước tiếp tục trải qua quá trình điện phân để tạo thành dòng nước i-on kiềm AVIA 3A có độ pH 9.0+, giàu Hydrogen và khoáng chất tự nhiên như Ca2+, Mg2+, Na+, HCO3-...

Sản phẩm của AVIA giúp bù nước, bù khoáng, bổ sung lượng vi khoáng thiết yếu cho cơ thể

Nước i-on kiềm với độ pH từ 8.5 – 9.5 có tính kiềm tự nhiên như rau xanh, rất dễ hấp thụ, giúp trung hòa axit dư thừa, hỗ trợ đưa cơ thể về trạng thái cân bằng tự nhiên. Bên cạnh đó, sản phẩm còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động êm ái hơn, đồng thời hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa nhờ khả năng chống oxy hóa và bảo vệ tế bào.

Đáng chú ý, Giám đốc sản xuất của AVIA chia sẻ, một trong những điểm tạo nên sự khác biệt của sản phẩm nước i-on kiềm AVIA 3A đến từ công nghệ điện phân của Nhật Bản. Xuất phát từ sự kỹ lưỡng, cầu toàn và đặc biệt là văn hóa coi trọng sức khỏe, Nhật Bản là một trong những quốc gia tiên phong trong nghiên cứu nước điện giải i-on kiềm.

Dây chuyền sản xuất công nghệ Nhật Bản tại nhà máy AVIA

Đây cũng là lý do AVIA lựa chọn thiết bị và công nghệ Nhật Bản để kiến tạo dòng nước i-on kiềm phù hợp với định hướng chất lượng của mình. Thiết bị điện phân của AVIA được nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 13485 – hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế, công nghệ này được tin dùng tại nhiều quốc gia trong các nhà máy, bệnh viện và ngành thực phẩm đồ uống.

Nhờ công nghệ tiên tiến, nước i-on kiềm sau xử lý có hàm lượng Hydrogen hòa tan cao và chỉ số ORP âm sâu (Chất có tính khử, mang lại khả năng hỗ trợ chống oxy hóa. Trị số càng thấp, khả năng chống oxy hóa càng mạnh), giúp gia tăng lợi ích sức khỏe cho người sử dụng.

Phân tử nước siêu nhỏ: “Chạm nhanh” đến nhu cầu của cơ thể

Sau quá trình điện phân, nước i-on kiềm AVIA 3A được tái cấu trúc thành các cụm cấu trúc phân tử nhỏ hơn 5 lần so với nước thông thường. Kích thước siêu nhỏ này giúp cho sản phẩm hấp thụ nhanh khi vào cơ thể, đào thải nhanh chóng các độc tố, đồng thời tạo cảm giác “đã” khi uống nhờ bù nước nhanh hơn, mang đến cảm giác thanh thoát và dễ chịu.

Đây cũng là đặc tính quan trọng để sản phẩm phù hợp với nhu cầu bổ sung nước thường xuyên trong ngày, đặc biệt với những người làm việc cường độ cao, vận động nhiều, di chuyển nhiều hoặc muốn thay thế dần các loại đồ uống nhiều đường, có gas, caffeine hay cồn bằng một lựa chọn lành mạnh hơn.

Nói cách khác, nước i-on kiềm AVIA 3A không chỉ là chai nước để giải khát. Đó là lựa chọn nước uống giúp người dùng cảm thấy dịu nhẹ hơn, sảng khoái hơn trong những thời điểm cơ thể cần được bổ sung nước đúng cách.

Với AVIA, giá trị của nước i-on kiềm AVIA 3A không chỉ nằm ở việc bổ sung thêm một lựa chọn trên thị trường nước uống đóng chai. Điều doanh nghiệp theo đuổi là đưa nước i-on kiềm đến gần hơn với số đông bằng chính trải nghiệm sử dụng mỗi ngày: Để mỗi chai nước vừa mang lại giá trị cho sức khỏe, vừa mang lại trải nghiệm tự nhiên, dễ uống và dễ duy trì thói quen sử dụng.