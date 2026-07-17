Vụ vợ lái xe chở chồng gặp tai nạn tử vong: Viện kiểm sát đề nghị án treo, toà tuyên 18 tháng tù

TPO - Dù đại diện Viện Kiểm sát đề nghị cho bị cáo hưởng án treo do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng phía TAND tỉnh Cà Mau vẫn bác kháng cáo, giữ nguyên hình phạt 18 tháng tù với người vợ lái xe sau khi uống bia, gây tai nạn khiến chồng tử vong.

Viện kiểm sát đề nghị cho hưởng án treo

Ngày 17/7, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Phạm Hồng Nhị (SN 1985, ngụ xã Đá Bạc, Cà Mau) - người lái xe gây tai nạn khiến chồng tử vong vào tháng 9/2024. Ở phiên sơ thẩm, TAND Khu vực 3 - Cà Mau tuyên phạt bị cáo Nhị 1 năm 6 tháng tù, về tội "Vi phạm quy định về giao thông đường bộ".

Bị cáo Nhị tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: CTV.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, cha của bị hại cho biết, từ lúc xảy ra tai nạn đến nay đã gần 2 năm, nhưng bị cáo chưa khắc phục xong phần tiền hỗ trợ như thỏa thuận (còn 20 triệu đồng - PV). Do đó, phía gia đình nhà chồng đã rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Nhị, và đề nghị Hội đồng xét xử xử đúng người đúng tội.

Đại diện Viện KSND tỉnh Cà Mau nhận định, đủ cơ sở để kết luận bị cáo Nhị lái xe trong khi đã dùng rượu bia; do mệt mỏi, ngủ gật, không làm chủ được tay lái, lấn sang phần đường ngược lại và lao vào gốc cây ven đường. Hậu quả làm chồng tử vong tại chỗ.

Theo đại diện Viện kiểm sát, hành vi của bị cáo là lỗi vô ý. Phiên toàn sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, phía đại diện bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên tuyên bị cáo 1 năm 6 tháng tù là có căn cứ.

“Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, có khả năng tự cải tạo, việc cho bị cáo được hưởng án treo sẽ không gây nguy hiểm cho xã hội”, đại diện Viện KSND tỉnh Cà Mau nêu quan điểm. Đồng thời, hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, phải nuôi 2 con độ tuổi ăn học... Do đó, cơ quan này đề nghị HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo, giữ nguyên hình phạt 1 năm 6 tháng nhưng cho hưởng án treo.

Luật sư Trần Hoài Định, bào chữa cho bị cáo Nhị cho rằng, mức án 1 năm 6 tháng tù là nghiêm khắc so với tính chất, mức độ, hoàn cảnh phạm tội.

Áp dụng khung hình phạt thấp nhất

Sau khi xem xét, HĐXX phúc thẩm nhận định, mặc dù bị hại là chồng của bị cáo, hậu quả xảy ra là ngoài ý muốn, nhưng bị cáo điều khiển phương tiện giao thông trong máu có nồng độ cồn là vi phạm quy định của pháp luật. Tình trạng sử dụng rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã và đang diễn ra phổ biến. Vì vậy, cần xử lý nghiêm để giáo dục phòng ngừa chung cho xã hội.

Toà cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, áp dụng tình tiết trách nhiệm hình sự dưới khung thấp nhất hình phạt, tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo (phạt 1 năm 6 tháng tù, thay vì khung hình phạt 3-10 năm tù).

Bị cáo Nhị nghe toà tuyên án. Ảnh: CTV.

“Nếu chấp nhận kháng cáo, cho bị cáo hưởng án treo sẽ không tương xứng với mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội”, HĐXX phúc thẩm nhận định. Thêm vào đó, tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo không cung cấp được thêm tình tiết giảm nhẹ nào khác để làm căn cứ sửa bản án sơ thẩm.

Từ đó, HĐXX phúc thẩm tuyên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ mức phạt 1 năm 6 tháng tù với bị cáo Phạm Hồng Nhị, về tội "Vi phạm quy định về giao thông đường bộ".

Kết thúc phiên toà, bị cóa Nhị nói trong nước mắt, có thể sẽ tiếp tục đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.