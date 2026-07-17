Ông 'trùm' sản xuất hàng giả cùng nhóm cựu cán bộ Hải quan sắp hầu tòa

TPO - Bị cáo Nguyễn Năng Mạnh cùng đồng phạm lập “hệ sinh thái” doanh nghiệp để sản xuất, tiêu thụ 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng, đồng thời đưa hối lộ cán bộ nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Nhóm cựu cán bộ nhận hối lộ

Ngày 27/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Đưa, Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác” xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm liên doanh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Hội đồng xét xử gồm 5 người do Thẩm phán Tô Thanh Tú làm Chủ tọa phiên tòa; có 25 luật sư đã đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm MediUSA, Giám đốc Công ty CP Dược phẩm MegaPharco, Phó Giám đốc Công ty MediPhar) bị xét xử về 3 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Các bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar); Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức); Phạm Văn Thụ (Phó Giám đốc Công ty MediUSA); Nguyễn Thị Yến (Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA) cùng một số khác bị xét xử về 1 trong 3 tội cùng với Mạnh.

Đáng chú ý, 3 bị cáo Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó Trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan); Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Hải quan); Phạm Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) cùng bị xét xử tội “Nhận hối lộ”.

Riêng bị cáo Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường) bị xét xử tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Bị cáo Nguyễn Thế Việt và Nguyễn Năng Mạnh.

Nhận hối lộ để 'tiếp tay' cho tội phạm

Cáo trạng xác định, năm 2016 - 2025, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ, với vai trò là các cổ đông sáng lập, trực tiếp thành lập các công ty và nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống.

Thông qua Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô đặc biệt lớn tại hai nhà máy của Công ty MediPhar và Công ty MediUSA; thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ khâu xin cấp phép để được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP cho nhà máy hoạt động sản xuất; đưa tiền cho các đoàn thẩm định, kiểm tra để được tạo điều kiện thuận lợi; sai phạm trong việc nộp hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm.

Từ đó, sản xuất số lượng sản phẩm đặc biệt lớn để phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tổng doanh thu thực tế của Công ty MediPhar và Công ty MediUSA thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 1.762 tỷ đồng.

Kết luận giám định xác định, có 88 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm giả là hơn 539,8 tỷ đồng.

Các bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ đã thu lợi bất chính hơn 264,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ 2021 - 2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ đã phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập, theo dõi và hạch toán trên hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Fast, gồm: một hệ thống sổ sách kế toán kê khai nộp thuế chỉ theo dõi một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ; một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ theo dõi doanh thu không có hóa đơn, chứng từ.

Tổng doanh thu thực tế của 4 công ty gồm MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife là hơn 2.155 tỷ đồng; doanh thu kê khai thuế là hơn 363 tỷ đồng; doanh thu bỏ ngoài sổ sách là hơn 1.792 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước gần 305 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả là gần 144 tỷ đồng.

Đối với hành vi nhận hối lộ, bị cáo Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó Trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan, có hành vi trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận, thống nhất và nhận của Nguyễn Năng Mạnh số tiền 1,5 tỷ đồng, sau đó đưa cho cấp trên là Nguyễn Thế Việt 800 triệu đồng để tạo điều kiện, giúp Công ty Hùng Phương nhập khẩu, thông quan 4 lô hàng nguyên liệu thực phẩm có chất Chondroitin Sulfate Sodium không đúng quy định pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Danh Dũng, nguyên Cán bộ C05, thông tin cho Nguyễn Năng Mạnh biết việc 6 công ty của Mạnh đang bị xác minh và hướng dẫn cách thức đối phó với hoạt động điều tra. Cụ thể, Dũng hướng dẫn Mạnh thu hẹp sản xuất, tránh đánh động, rà soát lại số sách, giấy tờ, hủy bỏ tài liệu chi phí ngoài và nhận 30 triệu đồng từ Mạnh. Hành vi của Nguyễn Danh Dũng, phạm vào tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Bị cáo Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược Bộ Y tế, nhận 50 triệu đồng từ Nguyễn Thế Việt để Cục Quản lý dược có văn bản trả lời Cục Giám sát quản lý về Hải quan sớm và có nội dung theo hướng tạo điều kiện cho Công ty Hùng Phương được nhập khẩu lô hàng nguyên liệu thực phẩm có chất Chondroitin Sulfate Sodium.