Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh lên tiếng phủ nhận thông tin máy chạy thận 'đắp chiếu'

TPO - Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh khẳng định không có chuyện máy chạy thận tại Bệnh viện đa khoa Long An phải "đắp chiếu" vì thiếu nhân sự, đồng thời cho biết hệ thống hiện vẫn chịu áp lực quá tải do nhu cầu điều trị ngày càng tăng.

Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Tây Ninh (khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031) ngày 17/7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh Đỗ Hồng Sơn đã lên tiếng làm rõ phản ánh của cử tri về việc nhiều máy chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa Long An ngừng hoạt động, bị cho là "trùm mền" do thiếu nhân sự vận hành.

Ông Đỗ Hồng Sơn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Việt Khoa

Trả lời chất vấn, ông Sơn bác bỏ nhận định này và khẳng định không có tình trạng thiếu nhân lực vận hành hệ thống chạy thận nhân tạo.

Theo ông Sơn, trước khi đưa hệ thống chạy thận vào hoạt động, Sở Y tế đều tổ chức thẩm định chặt chẽ từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân viên trực tiếp vận hành.

"Đối với các máy thận nhân tạo, chắc chắn không có tình trạng thiếu nhân lực để vận hành. Trước khi đưa hệ thống vào hoạt động, Sở Y tế bắt buộc phải thẩm định toàn diện từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến đội ngũ nhân sự. Hoàn toàn không có chuyện máy chạy thận nhân tạo phải 'trùm mền' vì thiếu người điều hành", ông Sơn khẳng định.

Để làm rõ thông tin, Giám đốc Sở Y tế cũng công bố số liệu về hệ thống máy chạy thận trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, toàn tỉnh hiện có 313 máy chạy thận nhân tạo, trong đó khối y tế công lập quản lý 189 máy và khối y tế tư nhân vận hành 124 máy.

Bệnh viện đa khoa Long An: 60 máy chạy thận hoạt động thường trực, 4 máy phục vụ cấp cứu. Ảnh: Bệnh viện đa khoa Long An

Riêng Bệnh viện đa khoa Long An được trang bị 64 máy chạy thận nhân tạo. Trong số này, 60 máy được vận hành thường xuyên phục vụ bệnh nhân chạy thận định kỳ; 4 máy còn lại là thiết bị dự phòng chuyên dụng, gồm 3 máy dành cho cấp cứu và 1 máy phục vụ bệnh nhân nhiễm HIV.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, do phụ thuộc vào số lượng ca cấp cứu và bệnh nhân đặc thù, 4 máy này có thời điểm không hoạt động, khiến nhiều người lầm tưởng thiết bị bị bỏ không hoặc sử dụng kém hiệu quả.

Ông Sơn cho biết, dù là máy dự phòng nhưng hệ thống 3 máy cấp cứu vẫn được khai thác thường xuyên, trung bình mỗi ngày phục vụ khoảng 10 bệnh nhân có chỉ định lọc máu khẩn cấp.

Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh cũng nhìn nhận hệ thống máy chạy thận hiện nay vẫn chịu áp lực lớn khi nhu cầu điều trị ngày càng tăng.

Theo tính toán của ngành y tế Tây Ninh, với 313 máy hiện có, toàn tỉnh chỉ đáp ứng tối đa nhu cầu điều trị cho khoảng 1.878 bệnh nhân, chưa thể bao phủ hết số người bệnh cần chạy thận định kỳ trong thời gian tới.