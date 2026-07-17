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Sức khỏe

Nắng nóng đỉnh điểm, áo chống nắng bạn đang mặc có thực sự bảo vệ bạn?

PV

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 7/2026, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục ghi nhận nhiều đợt nắng nóng, với số ngày nắng nóng được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm.

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Trong bối cảnh nhiệt độ liên tục ở mức cao, áo chống nắng đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người khi đi làm, di chuyển hay tham gia các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu trong những ngày nắng nóng không chỉ đến từ tia UV. Một chiếc áo bí hơi, giữ nhiệt hoặc khó thoát mồ hôi cũng có thể khiến người mặc cảm thấy nóng bức, dù vẫn đảm bảo khả năng chống nắng.

Khi chống tia UV là chưa đủ

Trước nhu cầu ngày càng cao về trải nghiệm mặc, Coolmate phát triển UVX™ - hệ công nghệ chống nắng thế hệ mới, hướng đến việc kết hợp khả năng bảo vệ trước tia UV với sự thoải mái trong điều kiện thời tiết nóng bức. Định hướng ứng dụng công nghệ vào trải nghiệm mặc hằng ngày cũng là một trong những trọng tâm nghiên cứu của thương hiệu, nhằm phát triển các dòng sản phẩm phù hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam.

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Bên cạnh khả năng chống tia UV đạt chuẩn UPF 50+ (được kiểm định bởi Intertek Vietnam), UVX™ tích hợp công nghệ làm mát Qmax, hệ thống vải mesh tăng lưu thông không khí cùng khả năng thấm hút và khô nhanh.

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Khi áo chống nắng trở thành trang phục hằng ngày

Không còn là món đồ chỉ dành cho người đi xe máy, dòng áo chống nắng UVX™ của Coolmate được thiết kế để đồng hành cùng người dùng trong nhiều hoạt động thường nhật như đi làm, tập luyện, dạo phố hay du lịch. Cùng với khả năng bảo vệ trước tia UV, người dùng ngày càng kỳ vọng một sản phẩm đáp ứng cả yếu tố thời trang, sự thoải mái và tính linh hoạt.

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Xu hướng này cho thấy người tiêu dùng không còn chỉ tìm kiếm một chiếc áo chống nắng có khả năng che chắn tia UV, mà còn kỳ vọng sản phm mang lại cảm giác thoải mái và phù hợp với nhiều hoạt động trong ngày. Theo đó, những dòng áo chống nắng kết hợp khả năng bảo vệ, làm mát và tính ứng dụng ngày càng được người tiêu dùng quan tâm. Với UVX™, Coolmate hướng đến việc đáp ứng đồng thời các nhu cầu này, để việc chống nắng trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn trong cuộc sống hằng ngày.

PV
#Áo chống nắng #chống nắng #tia UV #nắng nóng

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