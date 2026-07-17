Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc và Nhân dân

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước Nhân dân; là lương tri, nguyện vọng của mỗi người Việt Nam. Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam.

Chiều 17/7, tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, kiểm tra lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi thăm, kiểm tra và động viên lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi kiểm tra thực địa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi đến thăm, động viên các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và biểu dương các cán bộ, chiến sĩ, nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân đã đồng hành trong công tác đặc biệt ý nghĩa này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu và anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 51 năm sau ngày giải phóng, TPHCM không ngừng vươn lên, trở thành biểu tượng sinh động của ý chí, bản lĩnh, sức sáng tạo và khát vọng phát triển của đất nước. Trong từng thành quả của hôm nay luôn có sự hiện diện lặng thầm của những người đã ngã xuống.

"Đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sỹ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước Nhân dân; là lương tri, nguyện vọng của mỗi người Việt Nam. Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, mỗi bộ hài cốt liệt sỹ được tìm thấy hôm nay không chỉ là một kết quả của công tác chuyên môn, mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình; là sự trở về của một phần lịch sử; là sự khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa" thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Đảng và Nhà nước đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thành ủy, UBND TPHCM, Quân khu 7, các địa phương, các cơ quan chức năng, các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử và nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức tại Nhà quàn hài cốt các liệt sĩ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, việc kết hợp nhiều nguồn tư liệu trong nước và quốc tế, ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại, kết hợp giữa tư liệu lịch sử, địa chất và các phương pháp chuyên môn đã thể hiện hướng đi mới trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; là mô hình cần được nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng.

Từ những kết quả bước đầu tại Công viên Lê Thị Riêng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng nếu có quyết tâm chính trị cao, phương pháp khoa học đúng đắn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân thì nhiều địa điểm còn hài cốt liệt sĩ trên cả nước sẽ tiếp tục được phát hiện trong thời gian tới.

5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, TPHCM tiếp tục xác định công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và nhân dân; mở rộng rà soát toàn bộ các địa điểm có khả năng còn hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, không chỉ riêng Công viên Lê Thị Riêng mà cả những khu vực từng diễn ra các trận đánh trong các thời kỳ kháng chiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thứ hai, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM và UBND TPHCM cần phát huy vai trò nòng cốt, chỉ đạo thống nhất các lực lượng trong toàn Quân khu; xây dựng cơ sở dữ liệu chung, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Thứ ba, các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ ADN, công nghệ địa vật lý và khai thác các nguồn tư liệu lưu trữ trong nước, quốc tế phục vụ công tác tìm kiếm.

Thứ tư, mở rộng hợp tác quốc tế để tiếp cận các nguồn tư liệu, bản đồ, hồ sơ chiến tranh, hình ảnh và nhân chứng từ các quốc gia có liên quan nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lan tỏa những câu chuyện cảm động về hành trình tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ để giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả thiết thực hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị từ kết quả của TPHCM và Quân khu 7 cần nghiên cứu, tổng kết thành mô hình để từng bước triển khai phù hợp trên phạm vi cả nước, hướng tới mục tiêu tìm kiếm tối đa hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp, các ngành quan tâm nghiên cứu bảo tồn, tôn tạo các địa điểm tìm thấy dấu tích của các liệt sĩ, gắn với giáo dục truyền thống cách mạng và tri ân các thế hệ đi trước.