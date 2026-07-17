Ban Bí thư chỉ định 9 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau

Chiều 17/ 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, 9 người được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: bà Võ Thị Ngọc Hân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; ông Dương Văn Thạnh - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; ông Lâm Hồ Sỹ - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh; anh Phạm Tuấn Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh Đoàn; ông Lê Văn Ngời - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Liêm - Viện trưởng Viện KSND tỉnh; ông Võ Kế Nghiệp - Chánh án TAND tỉnh; ông Trần Văn Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoà Thành; ông Đoàn Việt Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Phích.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 9 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, khẳng định, quyết định chỉ định của Ban Bí thư không chỉ vinh dự riêng của các cá nhân, còn thể hiện sự tín nhiệm của cấp trên. Đây là sự ghi nhận cả quá trình công tác phấn đấu, rèn luyện lâu dài của những người được nhận nhiệm vụ.

“Trên cương vị mới, những người được chỉ định sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, góp phần chung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong thời gian tới. Đặc biệt, với vai trò thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc tham mưu, tham gia các ý kiến đóng góp và quyết định đối với chủ trương, chính sách của tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nói.