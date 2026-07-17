Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh: Hành động quyết liệt hơn, khoa học hơn, hiệu quả hơn để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP

TPO - Phát biểu tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Quảng Trị khoá IX, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10,6% trở lên, yêu cầu cả hệ thống chính trị phải hành động với tinh thần “quyết liệt hơn, khoa học hơn, hiệu quả hơn”, sẵn sàng thay thế những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi GRDP 6 tháng cuối năm phải đạt trên 12,78% mới có thể hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10,6% trở lên.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hông Vinh phát biểu tại kỳ họp.

Tỉnh sẽ rà soát, cập nhật lại toàn bộ kịch bản tăng trưởng; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, từng địa phương và từng lĩnh vực. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công trực tiếp theo dõi, đôn đốc từng địa bàn, từng nhóm nhiệm vụ.

Một trong những giải pháp trọng tâm là tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm 2026. Năm tổ công tác do năm Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng sẽ tiếp tục hoạt động thường xuyên để tháo gỡ khó khăn cho các dự án.

Đáng chú ý, tỉnh sẽ áp dụng chế tài “3 không”: không hoàn thành - không giữ vị trí - không tiếp tục phân công nhiệm vụ tương đương đối với người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, cơ chế “giải quyết ngay trong ngày, dứt điểm ngay trong tuần” sẽ được áp dụng đối với các thủ tục đầu tư, đất đai và giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương sẽ tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đền bù, giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.

Các dự án động lực được ưu tiên gồm: Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3; Nhà ga T2 Cảng hàng không Đồng Hới; quốc lộ 15D; Khu bến cảng Mỹ Thủy và Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng.

Địa phương cũng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan để phấn đấu khởi công Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị vào đầu quý I/2027.

Về tài chính - ngân sách, tỉnh đặt mục tiêu thu ngân sách đạt trên 13,6 nghìn tỷ đồng, đồng thời đẩy mạnh tiết kiệm chi và xử lý hiệu quả các trụ sở, tài sản công dôi dư, tránh lãng phí.

Khơi thông các điểm nghẽn

Theo người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Trị, một trong những nhiệm vụ cấp bách là rà soát, xử lý các dự án tồn đọng, chậm tiến độ; phân loại rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của từng đơn vị để có phương án tháo gỡ hoặc xử lý theo quy định.

Các đại biểu tham gia kỳ họp.

Tỉnh cũng sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm.

Song song với đó là nâng cao chất lượng vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến, giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị xác định du lịch là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn tới. Tỉnh sẽ tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao; tăng cường kết nối Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng với hệ thống di tích lịch sử cách mạng, không gian hòa bình, du lịch biển, nghỉ dưỡng, thể thao, hang động và chăm sóc sức khỏe.

Đồng thời, địa phương tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, phát huy vai trò cửa ngõ trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, thúc đẩy ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư và nâng cao vị thế của tỉnh trong các chuỗi liên kết vùng.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng kêu gọi sự đồng lòng của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trong việc lựa chọn công nghệ hiện đại, giảm phát thải, đẩy nhanh tiến độ các dự án và chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội.

“Muốn đạt được tăng trưởng hai con số, không chỉ chính quyền mà cả người dân và doanh nghiệp phải cùng hành động, cùng chia sẻ trách nhiệm và cùng khát vọng đưa Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững” - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.