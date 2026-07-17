Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ lật xe khách trên cao tốc: Xót xa tuyến phố có 5 đám tang

Thanh Hiếu

TPO - Tuyến phố dài khoảng 100m nhưng có đến 5 đám tang, trong đó 4 đám là các nạn nhân vụ lật xe khách trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ.

Tuyến phố dài khoảng 100m nhưng có đến 5 đám tang.

Chiều ngày 17/7, trên tuyến phố Hòa Bình 2 (xã Phú Lương) bao trùm không khí tang thương. Bởi lẽ, trên đoạn đường dài chừng 100m của tuyến phố này có đến 5 đám tang, trong đó 4 đám là nạn nhân trong vụ tai nạn lật xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đám còn lại là của một gia đình người địa phương, cũng là hàng xóm của các nạn nhân (đã tổ chức xong trong sáng 17/7).

tp.jpg
tp-6.jpg
tp-4.jpg
Người dân địa phương đến chia buồn với các gia đình nạn nhân.

Tại nhà của nạn nhân N.T.T.M (14 tuổi), bà con hàng xóm đang đến chia buồn, chung tay hỗ trợ lo mai táng cho cháu. Sau vụ tai nạn vừa qua, cả gia đình em gặp nạn.

Anh T là hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết gia đình M gồm 5 người. Mấy hôm trước, thấy ông C (bố nạn nhân) bảo gia đình sẽ đi du lịch tại Hà Tĩnh. Ngờ đâu, sáng nay nhận được tin gia đình gặp nạn, anh chạy sang để hỗ trợ.

"Cháu M học rất giỏi. Cách đây mấy hôm, cháu vẫn còn chạy sang nhà chơi đùa. Thế mà giờ đã đi xa rồi", anh T chia sẻ.

tp-4.jpg
tp-3.jpg
Người dân địa phương chia buồn với gia đình nạn nhân.

Sát bên cạnh là nhà nạn nhân N.T.P.A (SN 2013). Khoảng 3h chiều, các bạn học cùng lớp đang xếp hàng vào viếng, có người không cầm được nước mắt.

Người nhà cho biết, trong chuyến du lịch vừa qua, nhà P.A có 7 người cùng đi du lịch. Khi tai nạn xảy ra, có 4 người bị thương, còn P.A tử vong.

Cách nhà P.A chừng 20m là nhà của nạn nhân L.M.T (17 tuổi) và một nạn nhân 55 tuổi. Hiện tại, các gia đình và chính quyền địa phương đang chuẩn bị hậu sự cho các nạn nhân.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND xã Phú Bình cho biết, trong vụ tai nạn lật xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội), các nạn nhân đều là người địa phương và sinh sống trên cùng một tuyến phố. Trong đó, có 3 em nhỏ độ tuổi 13-17 và 1 trường hợp 55 tuổi.

Tranh thủ dịp nghỉ hè, các gia đình cùng đi du lịch biển tại Hà Tĩnh. Theo tìm hiểu của chính quyền địa phương, hôm nay (17/7) đoàn du lịch mới trở về. Tuy nhiên, do hàng xóm có người tử vong, sẽ tổ chức đưa tang vào hôm nay (17/7) nên mọi người về sớm để viếng cho trọn tình làng nghĩa xóm. Ngờ đâu, chiếc xe chở đoàn đã gặp nạn.

Đại diện UBND xã cũng cho biết, sau khi nhận được thông tin, các tổ chức, đoàn thể của xã đã đến chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân. Đồng thời, trích quỹ để hỗ trợ các gia đình nạn nhân và cử cán bộ hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Bên cạnh đó, đoàn công tác của MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đến chia buồn với các gia đình nạn nhân.

khoảng 0h15 ngày 17/7, vụ tai nạn xe khách xảy ra tại Km198 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua cống chui Hà Vỹ, xã Chương Dương, Hà Nội).

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách mang biển số 20C-117.XX lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Ninh Bình - Hà Nội. Khi đến khu vực cống chui Hà Vỹ, xe lao khỏi cao tốc và rơi xuống đường gom dân sinh.

Lúc này, trên xe khách chở 32 người. Lực lượng chức năng xác định có 4 người tử vong, trong đó 3 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong tại bệnh viện.

Thanh Hiếu
#Đám tang #Nạn nhân vụ tai nạn #Xã Phú Bình #Tỉnh Thái Nguyên #Lật xe trên cao tốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe