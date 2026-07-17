Vụ lật xe khách trên cao tốc: Xót xa tuyến phố có 5 đám tang

TPO - Tuyến phố dài khoảng 100m nhưng có đến 5 đám tang, trong đó 4 đám là các nạn nhân vụ lật xe khách trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ.

Tuyến phố dài khoảng 100m nhưng có đến 5 đám tang.

Chiều ngày 17/7, trên tuyến phố Hòa Bình 2 (xã Phú Lương) bao trùm không khí tang thương. Bởi lẽ, trên đoạn đường dài chừng 100m của tuyến phố này có đến 5 đám tang, trong đó 4 đám là nạn nhân trong vụ tai nạn lật xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đám còn lại là của một gia đình người địa phương, cũng là hàng xóm của các nạn nhân (đã tổ chức xong trong sáng 17/7).



Người dân địa phương đến chia buồn với các gia đình nạn nhân.

Tại nhà của nạn nhân N.T.T.M (14 tuổi), bà con hàng xóm đang đến chia buồn, chung tay hỗ trợ lo mai táng cho cháu. Sau vụ tai nạn vừa qua, cả gia đình em gặp nạn.

Anh T là hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết gia đình M gồm 5 người. Mấy hôm trước, thấy ông C (bố nạn nhân) bảo gia đình sẽ đi du lịch tại Hà Tĩnh. Ngờ đâu, sáng nay nhận được tin gia đình gặp nạn, anh chạy sang để hỗ trợ.

"Cháu M học rất giỏi. Cách đây mấy hôm, cháu vẫn còn chạy sang nhà chơi đùa. Thế mà giờ đã đi xa rồi", anh T chia sẻ.

Người dân địa phương chia buồn với gia đình nạn nhân.

Sát bên cạnh là nhà nạn nhân N.T.P.A (SN 2013). Khoảng 3h chiều, các bạn học cùng lớp đang xếp hàng vào viếng, có người không cầm được nước mắt.

Người nhà cho biết, trong chuyến du lịch vừa qua, nhà P.A có 7 người cùng đi du lịch. Khi tai nạn xảy ra, có 4 người bị thương, còn P.A tử vong.

Cách nhà P.A chừng 20m là nhà của nạn nhân L.M.T (17 tuổi) và một nạn nhân 55 tuổi. Hiện tại, các gia đình và chính quyền địa phương đang chuẩn bị hậu sự cho các nạn nhân.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND xã Phú Bình cho biết, trong vụ tai nạn lật xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội), các nạn nhân đều là người địa phương và sinh sống trên cùng một tuyến phố. Trong đó, có 3 em nhỏ độ tuổi 13-17 và 1 trường hợp 55 tuổi.

Tranh thủ dịp nghỉ hè, các gia đình cùng đi du lịch biển tại Hà Tĩnh. Theo tìm hiểu của chính quyền địa phương, hôm nay (17/7) đoàn du lịch mới trở về. Tuy nhiên, do hàng xóm có người tử vong, sẽ tổ chức đưa tang vào hôm nay (17/7) nên mọi người về sớm để viếng cho trọn tình làng nghĩa xóm. Ngờ đâu, chiếc xe chở đoàn đã gặp nạn.

Đại diện UBND xã cũng cho biết, sau khi nhận được thông tin, các tổ chức, đoàn thể của xã đã đến chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân. Đồng thời, trích quỹ để hỗ trợ các gia đình nạn nhân và cử cán bộ hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Bên cạnh đó, đoàn công tác của MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đến chia buồn với các gia đình nạn nhân.