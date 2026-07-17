Nam An khởi động Glow-up Summer, khuyến khích người trẻ hiểu đúng điều làn da cần

Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An vừa phát động chương trình Glow-up Summer với thông điệp "Ngừng hiệu ứng FOMO, tìm đến điều thật sự làn da cần", mong muốn đồng hành cùng người trẻ trên hành trình cải thiện các vấn đề về mụn và sẹo với sự đồng hành của đội ngũ bác sĩ da liễu.

Thông qua chương trình, các bạn trẻ tham gia sẽ được đội ngũ bác sĩ trực tiếp thăm khám và đồng hành trong suốt quá trình cải thiện làn da. Không chỉ hướng đến mục tiêu hỗ trợ điều trị, Glow-up Summer còn lan tỏa nhận thức về chăm sóc da đúng cách, khuyến khích người trẻ bắt đầu hành trình cải thiện làn da bằng việc hiểu đúng điều làn da thật sự cần.

Glow-up Summer ra đời từ thực tế người trẻ "FOMO" trong chăm sóc da

Chương trình được triển khai từ thực tế đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An ghi nhận ngày càng nhiều người trẻ tìm đến thăm khám khi tình trạng mụn đã kéo dài hoặc xuất hiện sẹo sau thời gian tự điều trị.

Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An triển khai Glow-up Summer với mong muốn đồng hành cùng người trẻ trên hành trình cải thiện làn da

Việc dễ dàng tiếp cận hàng nghìn nội dung chia sẻ về skincare trên mạng xã hội giúp người trẻ có thêm nhiều lựa chọn trong chăm sóc da. Tuy nhiên, điều này cũng khiến không ít người rơi vào "hiệu ứng FOMO", liên tục thay đổi mỹ phẩm hoặc áp dụng các phương pháp đang được lan truyền mà chưa hiểu rõ tình trạng da của mình.

Theo BS. Nguyễn Phạm Hoàng Kim, Khoa Da thẩm mỹ, Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An, đây là thực trạng đội ngũ bác sĩ thường xuyên gặp trong quá trình thăm khám.

"Điều chúng tôi gặp nhiều hiện nay là các bạn trẻ không thiếu sản phẩm chăm sóc da, mà thiếu một đánh giá đúng về tình trạng da của mình. Việc liên tục thay đổi mỹ phẩm theo các xu hướng trên mạng xã hội đôi khi khiến quá trình điều trị bị chậm trễ và làm tăng nguy cơ để lại sẹo."

BS. Nguyễn Phạm Hoàng Kim tư vấn cho khách hàng sau khi đánh giá tình trạng da, từ đó xây dựng hướng điều trị phù hợp.

Thực tế này cũng là lý do bác sĩ luôn khuyến khích người trẻ tiếp cận cơ sở y khoa ngay từ khi xuất hiện các dấu hiệu đầu tiên của mụn.

"Những vấn đề về mụn không nên tự điều trị bởi đây là một bệnh lý. Nếu điều trị không đúng, hậu quả có thể là sẹo rỗ, sẹo lõm. Khi đã hình thành sẹo, hành trình điều trị sẽ kéo dài, tốn nhiều thời gian, chi phí và công sức, thậm chí gây đau trong quá trình can thiệp. Khi xuất hiện mụn, đặc biệt ở các bạn trẻ trong độ tuổi dậy thì, việc tiếp cận cơ sở y khoa sớm sẽ giúp xác định đúng tình trạng da và lựa chọn hướng điều trị phù hợp."

Hiểu đúng làn da để bắt đầu hành trình thay đổi

Điểm khác biệt của Glow-up Summer không chỉ nằm ở việc hỗ trợ điều trị mà còn ở quy trình theo dõi và chăm sóc xuyên suốt dành cho người tham gia.

Những bạn trẻ được lựa chọn sẽ được đội ngũ bác sĩ trực tiếp thăm khám, soi da, đánh giá nguyên nhân gây mụn và xây dựng lộ trình điều trị cá nhân hóa. Trong suốt quá trình này, bác sĩ sẽ theo dõi diễn tiến của làn da, điều chỉnh kế hoạch điều trị khi cần thiết và hướng dẫn cách chăm sóc để duy trì hiệu quả lâu dài

Kết quả phân tích hình ảnh da giúp bác sĩ theo dõi diễn tiến và điều chỉnh kế hoạch điều trị cho từng trường hợp.

Bên cạnh kết quả hỗ trợ điều trị, Glow-up Summer cũng sẽ ghi lại hành trình thay đổi của những người tham gia nhằm lan tỏa góc nhìn tích cực về việc chăm sóc da đúng cách. Mỗi hành trình không chỉ ghi nhận sự thay đổi của làn da mà còn truyền cảm hứng để người trẻ thêm tự tin trong học tập, công việc và cuộc sống.

Thông qua Glow-up Summer, thông điệp "Ngừng hiệu ứng FOMO, tìm đến điều thật sự làn da cần" được kỳ vọng sẽ góp phần khuyến khích người trẻ hiểu đúng tình trạng da của mình và lựa chọn hướng điều trị với sự tư vấn của bác sĩ thay vì tiếp tục chạy theo các xu hướng chăm sóc da thiếu cơ sở khoa học.

Chương trình hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ các bạn trẻ gặp các vấn đề về mụn và sẹo. Người tham gia đăng ký qua biểu mẫu trực tuyến (trên fanpage Nam An Clinnic), chia sẻ bài viết của chương trình ở chế độ công khai trên Facebook cá nhân và thực hiện theo thể lệ. Những hồ sơ được lựa chọn sẽ được đội ngũ bác sĩ đồng hành trong hành trình cải thiện làn da.