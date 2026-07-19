Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Lãnh tụ Tối cao Iran: Chữ ký của ông Trump ‘vô giá trị’

Quỳnh Như

TPO - Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cáo buộc Mỹ nhiều lần vi phạm bản ghi nhớ giữa hai nước, khẳng định chữ ký của Tổng thống Donald Trump "không đáng tin cậy và vô giá trị". Trong khi đó, Tehran tuyên bố tạm ngừng toàn bộ các cam kết theo thỏa thuận, đẩy tiến trình đàm phán với Washington vào thế bế tắc.

Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải ngày 18/7, ông Khamenei cho rằng các hành động của Mỹ đã chứng minh bản chất "bắt nạt và không đáng tin cậy" của Washington.

"Những lời hứa bị phá vỡ và các hành động đã trở thành bằng chứng rõ ràng cho thấy nước Mỹ không trung thực và không đáng tin cậy", ông Khamenei nhấn mạnh.

Lãnh tụ Tối cao Iran cũng khẳng định Tehran và "Mặt trận Kháng chiến" sẽ có những biện pháp đáp trả thích đáng trước sức ép từ Mỹ, đồng thời ca ngợi tinh thần chiến đấu của các lực lượng Hồi giáo và người dân Iran trong thời gian gần đây.

40a4b3ce-cf93-41d3-9cee-bfc577393d73.jpg
Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei

Ông Khamenei nhấn mạnh, rằng ưu tiên hàng đầu hiện nay của Iran là duy trì "sự thống nhất thiêng liêng" ở mọi cấp độ của xã hội và bộ máy nhà nước.

Theo ông, sự đoàn kết là yếu tố then chốt để bảo vệ độc lập, chủ quyền và các mục tiêu của Cộng hòa Hồi giáo, đặc biệt trong bối cảnh Iran phải đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng từ Mỹ.

Tehran đình chỉ các cam kết với Washington

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi xác nhận Tehran đã tạm ngừng thực hiện toàn bộ các cam kết theo bản ghi nhớ đạt được với Mỹ cách đây khoảng một tháng.

Theo ông Gharibabadi, quyết định này được đưa ra sau khi Washington bị cáo buộc tiến hành các hành động quân sự vi phạm chính những cam kết đã ký.

"Chúng tôi đang trong quá trình đàm phán, nhưng chính phía Mỹ đã có những hành động gây hấn và vi phạm các nghĩa vụ của mình. Vì vậy, Iran đã tạm dừng tất cả các cam kết và trên thực tế không còn thực hiện chúng nữa", ông nói.

Động thái này được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy tiến trình đàm phán giữa Tehran và Washington, dưới sự trung gian của Qatar và Pakistan, đang rơi vào bế tắc.

Đàm phán rơi vào ngõ cụt

Bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran từng được kỳ vọng mở đường cho các cuộc đàm phán sâu hơn sau khi chấm dứt nhiều tuần giao tranh. Tuy nhiên, thỏa thuận nhanh chóng bị phủ bóng bởi các cuộc đụng độ quân sự mới giữa hai bên.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn đã "kết thúc" sau vụ Iran bị cáo buộc sử dụng máy bay không người lái tấn công một tàu đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định ưu tiên hiện nay của Tehran là bảo vệ an ninh quốc gia và sẽ đáp trả "kiên quyết, dứt khoát" trước mọi hành động quân sự của Mỹ.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng tuyên bố Tehran không có kế hoạch nối lại đàm phán trong giai đoạn hiện nay và sẽ tiếp tục tập trung vào các biện pháp phòng vệ trước các cuộc tấn công của Washington.

Quỳnh Như
Press TV
#Iran #Mỹ #đàm phán #thoả thuận #lãnh tụ tối cao #Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe